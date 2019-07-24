Чичерова пропустит следующий зимний сезон

Олимпийская чемпионка-2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова планирует пропустить следующий зимний сезон. Сегодня она заняла второе место на чемпионате России, проиграв Марии Ласицкене.

- Зимой я, скорее всего, прыгать не буду. А следующим летом ситуация, может быть, изменится в лучшую сторону. Если это лето будет, - цитирует ТАСС Чичерову. - Сегодня у меня с самого начала не задались прыжки, никак не могла с собой сегодня совладать, хотя было столько грез и ожиданий. Думала, что летом еще поднажму, может, нужно было не нажимать, а оставить все как есть. Что-то мы не так делаем в работе, да и со здоровьем иногда проблемы возникают. Конечно, я немного расстроена, но, с другой стороны, не стоит топить себя в неудачах.