Чичерова объяснила, почему передумала завершать карьеру

Победительница Олимпиады-2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова рассказала, почему приняла решение продлить еще на год спортивную карьеру.

38-летняя спортсменка планировала уйти из спорта по окончании прошлого сезона, однако 7 января приняла участие в Рождественских стартах в Екатеринбурге, показав результат 1,89 метра.

«Скомканный из-за пандемии прошлый летний сезон стал основной причиной того, что я приняла решение остаться в спорте, — цитирует ТАСС Чичерову. — Присутствует какая-то незавершенность и отсутствие логики, ведь я думала изначально, что летом у меня получится ударно все закончить. Посмотрим, как все сложится дальше, ведь ситуация с коронавирусом пока не меняется. И очень радостно, что, несмотря на пандемию, проводятся такие турниры, как в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а у нас есть возможность пока выступать.

Прыгнула согласно обстоятельствам, так скажем, все в рабочем режиме с небольшими поправками на свое состояние и некоторыми техническими неполадками. Но в целом — ничего нового, я сейчас как елочка — зимой и летом одним цветом. Конечно, всегда хочется большего, казалось, бы чего тут прыгать? Но не складывается, может, к следующему турниру ситуация изменится".