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Чемпионка России по марафону Прокопьева: «В прошлом году стала третьей, и сняли с зарплаты. Слов нет»

Прокопьева заявила, что ее сняли с зарплаты из-за третьего места на чемпионате России по марафону-2021
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский бегунья Алина Прокопьева рассказала, что в прошлом году после третьего места на чемпионате России по марафону ее лишили зарплаты.

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет. Поэтому куда мне бежать быстрее, если на зарплату не ставят? Сейчас с Ириной Приваловой пообщалась, может, что-то сделают», — приводит слова Прокопьевой РИА «Новости».

Прокопьева сегодня, 2 апреля, стала победительницей чемпионата России по марафону в Сочи, показав результат 2 часа 32 минуты 38 секунд.

На прошлогоднем турнире Прокопьева заняла третье место, пробежав марафон за 2 часа 29 минут 37 секунд.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220402/marafon-1781447451.html
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