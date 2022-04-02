ВФЛА полностью выплатила долг World Athletics за 2021 год

Исполняющая обязанности президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала долг организации перед Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Вчера были переведены деньги за четвертый квартал. Таким образом, все долги за прошлый год перед международной федерацией закрыты», — цитирует Привалову ТАСС.

10 марта глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен сообщил, что ВФЛА имеет задолженность перед международной ассоциацией за вторую половину 2021 года.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.