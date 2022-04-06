Кенениса Бекеле отказался от участия в Бостонском марафоне

Трехкратный олимпийский чемпион Кенениса Бекеле и знаменитая американская бегунья Сара Холл отказались от участия в Бостонском марафоне, запланированном на 18 апреля.

39-летний спортсмен из Эфиопии сказал, что не готов к выступлению и хочет избежать казуса, случившегося с ним на марафоне в Нью-Йорке. В ноябре прошлого года Бекеле показал результат на шесть минут медленнее, чем рассчитывал, финишировав только шестым. Для одного из лучших марафонцев планеты это очень плохой результат.

«Все внимание Кененесы сосредоточено на осенних стартах», — сказал агент эфиопа.

38-летняя Холл сослалась на травму сухожилия, которую она получила на пробежке в начале февраля в результате падения и удара коленом о камень. «Я хочу наслаждаться выступлениями в течение многих лет и не собираюсь принимать недальновидные решения, которые сократят мою карьеру», — написала Сара в социальных сетях. Холл планирует принять участие в марафоне на чемпионате мира в Юджине в июле этого года. Ранее от участия в Бостонском марафоне отказалась Роза Дереже из Эфиопии, занявшая четвертое место на Олимпиаде-2020.