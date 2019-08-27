Чемпионка мира в беге Арзамасова временно отстранена за допинг

Чемпионка мира в беге на 800 метров, представительница Белоруссии Марина Арзамасова временно отстранена за допинг, сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

31-летнюю спортсменку подозревают в использовании запрещенного вещества. Арзамасова также является, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.

Отметим, что бегунью подозревали в употреблении допинга еще в 2017 году.