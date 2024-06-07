Клевцов больше не тренирует легкоатлета Савлукова

Легкоатлет Савелий Савлуков больше не тренируется под руководством Сергея Клевцова.

«Десять дней назад я принял решение прекратить работу с Савлуковым и уведомил об этом руководство сборной, — цитирует Клевцова ТАСС. — Как вы думаете, кто кому должен ставить условия в работе: тренер спортсмену или наоборот? Я в предлагаемой спортсменом парадигме не работаю, поэтому наше сотрудничество закончено».

24-летний Савлуков является чемпионом России и обладателем Кубка страны в беге на 400 метров.