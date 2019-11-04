CAS рассмотрит дело ходока Иванова против РУСАДА 13 декабря

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу ходока Александра Иванова против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут 13 декабря, информирует сайт суда.

Спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на 3 года, начиная со 2 мая 2017 года. Иванов был лишен всех наград в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. За этот срок он выиграл чемпионат мира 2013 года и завоевал серебро чемпионата Европы-2014.

Кроме того, 3 декабря будет рассмотрено дело между РУСАДА и тренером по легкой атлетике Андреем Еременко.