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Допинг

CAS отклонил апелляцию бегуньи Ахье

18:51

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе дисквалификацию бегуньи Мишель-Ли Ахье, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Тринидадская спортсменка была отстранена в 2019 году, за то, что она не предоставила информацию о своем местонахождении, что является нарушением антидопинговых правил.

Мишель-Ли Ахье — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в эстафете. 28-летняя бегунья принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Срок дисквалификации истечет 19 апреля 2021 года.

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