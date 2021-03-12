CAS отклонил апелляцию бегуньи Ахье
18:51
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе дисквалификацию бегуньи Мишель-Ли Ахье, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Тринидадская спортсменка была отстранена в 2019 году, за то, что она не предоставила информацию о своем местонахождении, что является нарушением антидопинговых правил.
Мишель-Ли Ахье — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в эстафете. 28-летняя бегунья принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Срок дисквалификации истечет 19 апреля 2021 года.
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