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Допинг

Семь россиян вошли в пул тестирования World Athletics на второй квартал 2021 года

12:17

Семь российских легкоатлетов вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

В список вошли прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов, участвующий в спортивной ходьбе.

В 2020 году в международный пул тестирования входило восемь российских легкоатлетов. Помимо вышеперечисленных спортсменов, в список входил прыгун с шестом Тимур Моргунов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10889953

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