Бронзовый призер Олимпиады-2012 был задержан за нарушение комендантского часа

Кенийский бегун Уилсон Кипсанг был задержан на родине за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в марафоне были в числе 20 человек, которые находились в баре и употребляли алкоголь во время комендантского часа, действующего с 19 часов вечера до 5 утра. 38-летний Кипсанг был доставлен в полицейский участок.

Кипсанг, который сам является сотрудником полиции, в январе 2020 года был временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.