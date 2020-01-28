Борзаковский выдвинут кандидатом в президенты ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский выдвинут Федерацией легкой атлетики Волгоградской области на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Ранее на пост президента ВФЛА были выдвинуты глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.