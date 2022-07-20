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Сегодня, 12:00

Борзаковский примет участие в полумарафоне в Челябинской области

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский станет участником полумарафона, который состоится 20 августа в Челябинской области, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.

«Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский примет участие в Парижском полумарафоне — 2022, который пройдет 20 августа в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Участники разных возрастов будут соревноваться на пяти беговых дистанциях — 150 м, 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Юрий Борзаковский
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