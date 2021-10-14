Бегунья Феликс и волейболистка Ларсон признаны спортсменками года, теннисистка Осака получила специальный приз

Лучшими спортсменками 2021 года по версии организации Womens Sports Foundation признаны американская бегунья Эллисон Феликс и ее соотечественница волейболистка Джордан Ларсон.

В 2021 году обе спортсменки завоевали олимпийское золото. Для 35-летней Феликс это седьмая золотая медаль и 11-я медаль Олимпийских игр в целом. 34-летняя Ларсон впервые выиграла Олимпиаду со сборной США. Ранее в ее активе были серебро и бронза Игр. Также в составе американской команды она выиграла Лигу наций.

Специальный приз Wilma Rudolph Courage Award, который ежегодно вручается спортсменкам, демонстрирующим способность преодолевать трудности и служащим примером для вдохновения и подражания, получила японская теннисистка Наоми Осака. Ее отметили за привлечение внимания к проблемам социальной справедливости и психического здоровья.