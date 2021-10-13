Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

CAS рассмотрит апелляцию Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию

CAS рассмотрит апелляцию легкоатлетки Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию
13 октября, 17:52
Теги:

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушание по апелляции олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 400 м с барьерами Натальи Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию на 16 ноября, сообщается на официальном сайте организации.

Ответчиком по апелляции российской легкоатлетки является Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

В апреле CAS вынес вердикт о дисквалификации 40-летней россиянки за нарушение антидопинговых правил. Все результаты Антюх начиная с 30 июня 2013 года были аннулированы.

Дополнительная информация:

https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/list-of-hearings-4.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0