CAS рассмотрит апелляцию Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию
CAS рассмотрит апелляцию легкоатлетки Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию
13 октября, 17:52
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушание по апелляции олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 400 м с барьерами Натальи Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию на 16 ноября, сообщается на официальном сайте организации.
Ответчиком по апелляции российской легкоатлетки является Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).
В апреле CAS вынес вердикт о дисквалификации 40-летней россиянки за нарушение антидопинговых правил. Все результаты Антюх начиная с 30 июня 2013 года были аннулированы.
Дополнительная информация:
https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/list-of-hearings-4.html
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