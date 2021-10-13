CAS рассмотрит апелляцию Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушание по апелляции олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 400 м с барьерами Натальи Антюх на четырехлетнюю дисквалификацию на 16 ноября, сообщается на официальном сайте организации.

Ответчиком по апелляции российской легкоатлетки является Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

В апреле CAS вынес вердикт о дисквалификации 40-летней россиянки за нарушение антидопинговых правил. Все результаты Антюх начиная с 30 июня 2013 года были аннулированы.