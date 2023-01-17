Бегун Коблов сообщил, что в Казахстане многие путают легкую атлетику с художественной гимнастикой и триатлоном

Казахстанский бегун Дмитрий Коблов поделился мнением по поводу популярности легкой атлетики в Казахстане.

— Чувствуете ли, что в Казахстане недостаточно уделяется внимание легкой атлетике?

— Многие даже не знают, что такое лёгкая атлетика. Думают, что это прыгать с обручами, ленточками. Путают с художественной гимнастикой и триатлоном. В Казахстане не так массово развита легкая атлетика, как в других странах.

— Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене часто критикует уровень чемпионата России и призовые за турниры. Как с этим обстоят дела в Казахстане?

— У нас за чемпионат Казахстана не платят. Если стал чемпионом, то не получаешь призовых, — цитирует Коблова Legalbet.