«Бег скорее вреден». Внезапное заявление победителя Московского марафона

Российский марафонец Искандер Ядгаров, победивший на престижном Московском марафоне-2019, не считает, что занимается полезным в плане здоровья делом. Но плюсов в беге, по словам спортсмена, все-таки больше.

— Бег вообще вреден или полезен?

— Больше вреден. Его можно заменить другими видами. Но это может быть сложнее, скучнее и асоциальнее. И если смотреть на картину в целом, а не парадигму вреден/не вреден, то бег все-таки перевесит.

— Какими видами его можно заменить?

— Я бы старался не заменять, а сбалансировать. Добавить к легкому бегу частичку плавания, лыж, каких-то силовых упражнений. Ту же ходьбу. Получится баланс. Но важно, чтобы все это было без фанатизма. А долбиться чисто в бег — это скорее вредно. (Владимир Иванов)