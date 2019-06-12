Андрей Сильнов опроверг обвинения в употреблении допинга

Олимпийский чемпион и первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов в интервью "СЭ" впервые прокомментировал допинговые обвинения в свой адрес.

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что до сих пор никаких комментариев я не давал, – заявил Сильнов. – Мне пришла бумага, которая подразумевает, что в определенные сроки я должен дать свои объяснения. Точно ее содержание я сейчас раскрыть не могу, но скоро вы обо всем узнаете. Пока скажу так: там содержатся голословные обвинения в мой адрес, абсолютно ничем не подкрепленные. Никаких доказательств нет! Видимо, кому-то это сейчас выгодно, другого объяснения я не нахожу. На протяжении всей карьеры я не давал повода усомниться в своей чистоте. Сейчас начинают вспоминать, кто у кого тренировался и так далее, но поймите: в любом деле есть исключения. Я в себе абсолютно уверен. Тем более, если рассуждать логично, мне даже смысла никакого не было употреблять допинг. В 2012 году на Олимпийских играх я получил травму и в ноябре сделал операцию. Готовиться к домашнему чемпионату мира я даже не собирался, потому что понимал, что форму не наберу. Я тогда даже на чемпионат России не поехал и никакой отбор не проходил. В чем логика?

– Вы можете подтвердить или опровергнуть свою причастность к истории с фальсификацией документов по делу Данила Лысенко?

– Это полный бред и провокация! Я не имел и не имею вообще никакого отношения к этому делу. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Андрея Сильнова - здесь.