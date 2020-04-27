«А он начинает какую-то фигню нести». Шубенков о Крушельницком и извинениях за допинг

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в прямом эфире Instagram с обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым высказал свое мнение об извинениях спортсменов, которых поймали за применение допинга.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами вспомнил легкоатлетку и информатора ВАДА Юлию Степанову, а также российского керлингиста Александра Крушельницкого, который (вместе с Анастасией Брызгаловой) был лишен бронзовой медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане после дисквалификации.

— Тут надо по ситуации смотреть, — сказал Шубенков. — Если чувак по незнанке что-то хватанул, они и начинают моментально раскаиваться. А если какой-нибудь метаболид стероидов — нифига себе ты раскаиваешься.

Это же как со Степановой. Когда она начала выходить и раскаиваться, а ее все равно не допустили до Рио. Ей сказали: «Ты ж начала раскаиваться, только когда тебя поймали».

Или когда в Пхенчхане с Крушельницким было. Спрашивают: «Как он к вам попал?» А он начинает какую-то фигню нести.