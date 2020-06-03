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Допинг

62 легкоатлета получили письма РУСАДА для оформления нейтрального статуса

10:56
Маргарита Пахноцкая. Фото РУСАДА.
Маргарита Пахноцкая. Фото РУСАДА.
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала мая отправило сопроводительные письма 62 легкоатлетам, которые оформляют документы для получения нейтрального статуса. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«За первые два дня в июне мы отправили официальные письма 59 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — С учетом мая всего 62 человека получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, а мы, в свою очередь, продолжаем готовить для спортсменов необходимые документы».

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8634689

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