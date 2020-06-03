62 легкоатлета получили письма РУСАДА для оформления нейтрального статуса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала мая отправило сопроводительные письма 62 легкоатлетам, которые оформляют документы для получения нейтрального статуса. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«За первые два дня в июне мы отправили официальные письма 59 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — С учетом мая всего 62 человека получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, а мы, в свою очередь, продолжаем готовить для спортсменов необходимые документы».

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов.