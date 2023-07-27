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Сегодня, 10:45

41-летняя чемпионка Европы по легкой атлетике Купцова ждет ребенка

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Марина Купцова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» рассказала, что ждет пополнение в семье.

«Я из ЦСКА давно ушла. Наконец начала семейными делами заниматься. Сначала был спорт, потом работа в нем, невозможно никакие личные планы осуществить. Вот сейчас пополняем ряды бойцов другим способом. (Смеется.) Скоро сообщу об этом. Решила взять пример с Лены. Нет возможности сейчас участвовать в публичной жизни, соцсетях. Вернусь ли на это поприще — не знаю. Но если снова придется защищать наших спортсменов, решать вопросы — то да», — сказала Купцова.

Марина Купцова и&nbsp;Елена Исинбаева. «Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

легкая атлетика
Елена Исинбаева
Марина Купцова
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