41-летняя чемпионка Европы по легкой атлетике Купцова ждет ребенка

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» рассказала, что ждет пополнение в семье.

«Я из ЦСКА давно ушла. Наконец начала семейными делами заниматься. Сначала был спорт, потом работа в нем, невозможно никакие личные планы осуществить. Вот сейчас пополняем ряды бойцов другим способом. (Смеется.) Скоро сообщу об этом. Решила взять пример с Лены. Нет возможности сейчас участвовать в публичной жизни, соцсетях. Вернусь ли на это поприще — не знаю. Но если снова придется защищать наших спортсменов, решать вопросы — то да», — сказала Купцова.