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Сегодня, 13:03

ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елена Исинбаева.
Фото Елена Соболь, архив «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в движении.

Как утверждает издание, решение было принято заочным голосованием. Одной из причин исключения Исинбаевой стало ее «неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения».

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.

27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР в последние два года.

Елена Исинбаева
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