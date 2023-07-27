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Сегодня, 10:30

Чемпионка Европы Купцова поддержала работу Исинбаевой в МОК

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» высказалась о работе Елены Исинбаевой в Международном олимпийском комитете. Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

— Мы должны остаться на мировой арене через каких-то представителей. Нет, давайте ее своими руками сейчас загнобим. Уже никого нигде из наших нет! Понятно, что наших отовсюду хотят отстранить. Кто-то ляпнул и написал что-то в Испании, сюда это прилетело, а мы давайте добьем последних наших бойцов.

Нам приходилось бороться с разными людьми в спорте. И на допинге были люди, и за рубежом наши соперники были на допинге в том числе, сейчас это все вскрылось спустя 10 лет. Но она чистый спортсмен! Да, может про себя нескромно говорить: «Я — легенда». Эмоциональный порыв, коротко написала для тех, кто не помнит ее или память отшибло. Но это правда, она легенда.

Она осталась там востребована, защищала нас на международном уровне. Все помнят ее интервью. Я параллельно работала во Всероссийской федерации легкой атлетики, меня тоже всю с ног до головы вскрыли, проверили все пробы. Мы пытались спасти ситуацию, но слишком были большие проблемы и слишком сильно накатил на нас весь мир, с такой волной сложно справиться. Ну и предателей внутри много оказалось. Вот они-то как раз переехали, сменили гражданство и далее по списку, — заметила Купцова.

Марина Купцова и&nbsp;Елена Исинбаева. «Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

легкая атлетика
Елена Исинбаева
Марина Купцова
МОК
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