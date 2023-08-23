Яркий итальянец взял золото чемпионата мира в прыжках в высоту. Могли ли ему помешать россияне?

Триумф олимпийского чемпиона Джанмарко Тамбери в Будапеште.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,36

2. Джувон Харрисон (США) — 2,36

3. Мутаз Баршим (Катар) — 2,33



3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.03,53

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8.05,44

3. Абрахам Кибивот (Кения) — 8.11,98



Женщины

Диск

1. Лаулауга Таусага (США) — 69,49

2. Валери Оллман (США) — 69,23

3. Фэн Бинь (Китай) — 68,20



1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) — 3.54,87

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) — 3.55,69

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 3.56,00

Главным событием четвертого дня чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште, безусловно, стали прыжки в высоту у мужчин. Многие прочили победу лидеру сезона Мутазу Баршиму, но защитить свой прошлогодний титул катарец не смог. Зато победу одержал один из самых ярких и эмоциональных легкоатлетов современности и хороший друг Баршима итальянец Джанмарко Тамбери.

Два года назад Тамбери разделил с Мутазом золото Олимпиады в Токио, а сейчас впервые выиграл ЧМ на открытом воздухе. Хотя отсутствие россиян в этом виде, безусловно, повлияло на расклад сил, ведь Данил Лысенко, судя по результатам сезона, вполне мог не только выиграть медаль в Будапеште, но и побороться за золото, да и Илья Иванюк вряд ли бы довольствовался ролью статиста.

Тамбери вышел из тени

Удивительно, но в 31 год у Тамбери вообще не было медалей на классических чемпионатах мира. В помещении он выиграл золото еще в 2016-м, за полгода до Игр в Рио-де-Жанейро. Но на Олимпиаду в Бразилию итальянец поехать не смог из-за тяжелой травмы — перелома лодыжки. Затем последовала затяжная депрессия, выйти из которой ему помог в том числе Баршим, с которым Джанмарко затем и разделил победу на Играх в Токио. Свой триумф в столице Японии Тамбери в слезах праздновал с гипсом (образца 2016-го) в руках, на котором было написано по-английски: «Путь в Токио». Джанмарко весь этот путь прошел, вписав свое имя в историю прыжков в высоту золотыми буквами.

Заводной, яркий и эмоциональный итальянец у многих вызывал симпатию. Но после победы на Олимпиаде он вновь ушел в тень, слабо выступил на ЧМ-2022 в Юджине, да и по ходу прошлого сезона особо не блистал. Исключением стала победа на финале Бриллиантовой лиги. Возможно, его вдохновила свадьба со своей давней подругой Кьярой Бонтемпи, также в плане психологической поддержки сделавшей все, дабы вернуть жениха в топ прыжков в высоту после тяжелой травмы.

Джанмарко Тамбери. Фото Reuters

В нынешнем сезоне Тамбери вновь долгое время находился в тени. До ЧМ он лишь раз в 2023 году преодолевал высоту 2,30 — это случилось в июле в Польше, где Джанмарко удалось взять 2,34 и стать вторым за Баршимом. В квалификации в Будапеште едва не произошла драма: итальянец находился в шаге от провала, он только с третьей попытки взял спасительную в плане выхода в финал высоту 2,28. После чего сам в социальных сетях дал понять, что для успешного выступления на чемпионате мира ему надо многое поменять в своих прыжках.

Лысенко в России прыгал по-чемпионски

В финале 2,25 он взял только со второй попытки, однако затем поймал кураж — 2,29, 2,33 и 2,36 (повторение лучшего результата сезона в мире от Баршима) покорились с первой попытки. Благодаря чему итальянец обошел американца Джувона Харрисона — тот взял 2,36 со второй попытки. А Баршим и вовсе эту высоту не взял, не сумев стать четырехкратным чемпионом мира и ограничившись бронзой.

Конечно, нельзя с уверенностью говорить, что с участием россиян пьедестал почета ЧМ выглядел бы по-другому, но вероятность этого весьма высока. Прежде всего, на соревнованиях отсутствовал Лысенко — обладатель второго результата сезона в мире (2,35). Причем в данной фазе сезона Данил находится в превосходной форме, что подтвердил в минувший уик-энд на финале королевы спорта в Екатеринбурге, где во второй раз в 2023 году взял 2,35 и совершил очень близкую попытку на 2,37.

Вообще стабильность Лысенко в условиях не самой высокой конкуренции внутри страны впечатляет — дважды на открытом воздухе в 2023-м он брал 2,35, еще трижды 2,33. Мало сомнений, что на ЧМ он мог как минимум повторить свои лучшие результаты, а то и превзойти. И лаже лишить Тамбери золота. Иванюк, кстати, на финале королевы спорта взял 2,33, повторив июньский результат. Так что тоже вполне мог быть в медальной обойме. Но в World Athletics, напомним, пока не собираются возвращать россиян на международные старты даже в нейтральном статусе.