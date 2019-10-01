18-летняя украинка Могучих рассказала, каково выходить в сектор с Ласицкене

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 18-летняя Ярослава Могучих в интервью «СЭ» отметила, что вне стадиона хорошо общается с победительницей турнира Марией Ласицкене. Украинка, преодолев высоту 2,04 м, отказалась прыгать 2,06 м и от борьбы с россиянкой за золото. Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира.

— Чего вообще ждали от этого чемпионата мира?

— Да просто хотела хорошо отпрыгать. 2,04, конечно, не ждала точно. Но теперь, когда отсоревновалась и прочувствовала такие высоты, нужно обо всем забыть — и готовиться к следующему сезону.

— Каково выходить в сектор, когда там непобедимая Ласицкене?

— Нормально. С Машей мы уже прыгали на «Бриллиантовой лиге». Хорошо общаемся вне стадиона. Она — большой спортсмен. Но для меня соревнования — это всегда борьба с собой. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Могучих здесь

Чемпионат мира по легкой атлетике: новости и статьи, расписание, обзоры