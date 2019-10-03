Сергей Шубенков: «Нам нужно устроить Маклауду забастовку?»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в интервью «СЭ» поделился мнением о ямайском бегуне Омаре Маклауде, который известен своим скандальным поведением на дорожке.

— От Маклауда такого стоило ждать?

— После полуфинала Клевцов сказал мне: «Хорошо, что ты попал на крайнюю дорожку. Они в центре будут рубиться, и еще непонятно, что там будет — начнут биться руками, Маклауд упадет на кого-нибудь, а ты с краю спокойно побежишь. Как на тренировке в Адлере». Ну, я встал, корпус опустил пониже. Отработал. Смотрю — второй. Клево. Потом смотрю повтор — а там балаган. Лагард, когда увидел, что третий, чуть ли не на руках побежал — такой счастливый был. А я все пропустил!

— Не было мысли, что это карма? Скольких Маклауд уже свалил по ходу сезона.

— Не скажу (смеется).

— Клевцов предлагает отгородить его от всех. Может, поговорить со спортсменами?

— Забастовку устроить? Выходим на старт — и садимся. Говорят: на старт. А все, кроме Маклауда, сидят. Такая итальянская забастовка. (Владимир Иванов)