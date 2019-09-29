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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Победа Сидоровой на чемпионате мира не учтена в медальном зачете

29 сентября 2019, 23:44
Медальный зачет ЧМ-2019.
Медальный зачет ЧМ-2019.
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В медальной таблице чемпионата мира-2019 по итогам трех дней соревнований нет ни России, ни команды нейтральных атлетов (ANA).

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла золото в воскресенье. Это первая награда российских спортсменов в Дохе.

После чемпионата мира-2017 в Лондоне ИААФ решила не учитывать нашу сборную в медальном зачете — таким образом, медаль Сидоровой не нашла отражения в командной таблице ЧМ-2019.

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