Победа Сидоровой на чемпионате мира не учтена в медальном зачете

В медальной таблице чемпионата мира-2019 по итогам трех дней соревнований нет ни России, ни команды нейтральных атлетов (ANA).

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла золото в воскресенье. Это первая награда российских спортсменов в Дохе.

После чемпионата мира-2017 в Лондоне ИААФ решила не учитывать нашу сборную в медальном зачете — таким образом, медаль Сидоровой не нашла отражения в командной таблице ЧМ-2019.