Мизинов не думал сойти с дистанции на ЧМ-2019

Российский ходок Василий Мизинов сказал, что ему тяжело далась 20-километровая дистанция на чемпионате мира-2019. Спортсмен взял серебряную награду, уступив только Тосикадзу Яманиси из Японии.

— Дистанция была тяжелой настолько, что я не знаю. Мы готовились к таким условиям морально: бороться до конца, не сходить, не сдаваться, терпеть, — цитирует ТАСС Мизинова. — Условия были нереально тяжелые, но мы справились с этим. Я ни на каком километре не думал, что сойду, такого и в мыслях не было.

После финиша силы заново появились, было неопознанное ощущение — не знаю, что это. Ночью не мог спать, но состояние было обычным — мышцы болели как обычно.