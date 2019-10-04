Илья Шкуренев: «Уже давно ничего не нормально, причем не знаю, кто за это в ответе»

Десятиборец Илья Шкуренев? после чемпионата мира в Дохе, где он занял четвертое место, заявил, что дисквалификация национальной федерации лишает российских легкоатлетов мотивации заниматься своим видом спорта, поскольку для большинства из них дорога на международные старты закрыта.

— Можно найти старты, но старты стартам рознь, — цитирует ТАСС Шкуренева. — Если провести у меня в Волгограде, то будет не очень интересно. На чемпионате России тоже. И мне жалко наших парней, которым никуда не съездить, кажется, что теряется весь смысл в легкой атлетике. Уже давно ничего не нормально, причем не знаю, кто за это в ответе. Много всякого пишут, много наговаривают на наших спортсменов, что они выступают без флага, но никто не был в такой ситуации. Если только в 1984 году, когда был бойкот Игр в Лос-Анджелесе. И я счастлив, что нам дали возможность поездить.