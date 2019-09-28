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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Гэтлин отметил серебро ЧМ-2019 с флагом Эстонии. И объяснил, почему

28 сентября 2019, 23:38
Джастин Гэтлин отметил серебро ЧМ-2019 с флагом Эстонии. Джастин Гэтлин отметил серебро ЧМ-2019 с флагом Эстонии.
Джастин Гэтлин отметил серебро ЧМ-2019 с флагом Эстонии.
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Американец Джастин Гэтлин отметил серебро чемпионата мира-2019 в беге на 100 м с флагом Эстонии. Он преодолел дистанцию за 9,89, уступив только соотечественнику Кристиану Коулмэну. После завершения забега он салютовал болельщику с эстонским флагом, после чего взял его у фаната.

— В 2011 году я тренировался в Эстонии... Я не знал, куда мне пойти, где тренироваться, и Эстония меня приняла, — приводит слова Гэтлина журналист Джеймс Эллингворт в Twitter.

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