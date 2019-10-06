Дмитрий Шляхтин: «Россияне смогли достичь на ЧМ очень хорошего результата вопреки всему»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что российским легкоатлетам пришлось непросто на чемпионате мира в Дохе из-за ситуации с дисквалификацией национальной федерации. По его словам, с учетом всех трудностей они сумели достичь очень хорошего результата.

— Мне не хотелось бы сейчас выделять кого-то, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Не надо забывать, что наши спортсмены преодолели немало препятствий на пути в Катар, пройдя множество фильтров будучи нейтральными атлетами. И вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в Лондоне (одна золотая и пять серебряных наград).

Но обольщаться не стоит, впереди еще очень много работы. Совсем скоро стартует чемпионат мира среди военнослужащих (соревнования пройдут с 18 по 27 октября в Китае). В состав сборной России войдут и легкоатлеты, которые имеют допуск на международные старты. В легкоатлетическом турнире у нас будет, к сожалению, неполноценная команда, но я уверен, что наши легкоатлеты сумеют принести своей стране медали.