Дарья Клишина не выступит на ЧМ в Дохе

Как стало известно «СЭ», вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе. 28-летняя россиянка приехала в Катар и до последнего надеялась принять участие в соревнованиях, но из-за травмы вынуждена пропустить квалификацию, которая пройдет в субботу.

Таким образом, нашу команду в этом виде программы представит только Елена Соколова. (Владимир Иванов)

Дарья Клишина: «Травма бедра не позволит показать на ЧМ высокий уровень прыжков»

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