Дарья Клишина: «Травма бедра не позволит показать на ЧМ высокий уровень прыжков»

Вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала о причинах, которые заставили ее сняться с чемпионата мира в Дохе. По ее словам, важнее хорошо подготовиться к олимпийскому сезону.

— К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате Мира в Дохе и были вынуждены сняться, — написала Клишина в Instagram. — Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт.