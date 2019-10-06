Борзаковский доволен выступлением на чемпионате мира в Дохе

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что российские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате мира в Дохе.

Россияне завоевали шесть наград — золото у Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебро у Сергея Шубенкова (бег на 110 м с барьерами), Василия Мизинова (ходьба 20 км) и Михаила Акименко, бронза у Ильи Иванюка (оба — прыжки в высоту).

— В связи с тем, что команда выехала в усеченном составе, нашим многим лидерам не дали допуск, я считаю выступление команды успешным. Все ребята боролись, боролись до конца, — цитирует «РИА Новости» Борзаковского. — У нас две золотые медали, три серебряные и бронзовая. Все знают наших победителей и призеров — это Анжелика Сидорова, Маша Ласицкене, Сергей Шубенков, Вася Мизинов, Миша Акименко и Илья Иванюк. Я очень благодарен им, их тренерам, что они подошли в прекрасной форме к этому чемпионату. Сезон был очень долгий, очень длинный.

Подготовка строилась в двухпиковом режиме. Первый пик приходился на чемпионат России, второй — на чемпионат мира. Все остальные ребята, которые приехали сюда, тоже молодцы, все боролись до конца. Для кого-то этот чемпионат вообще первый большой старт. Ребята узнали, что это такое, особенно перед следующим годом было важно ощутить эту атмосферу. Следующий год олимпийский, более важный.