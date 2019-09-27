Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая без проблем преодолела квалификацию с результатом 4,60 м, поделилась своими ощущениями.

— Понимала, что нет смысла прыгать раньше, так как состав сильный и было понятно, что 4,60 м будут прыгать много спортсменок, — сказала Сидорова. — А так, все хорошо. Даже температура воздуха комфортная и ощущения гораздо лучше, чем я ожидала. Старалась не волноваться, так как это еще только квалификация — слишком рано для волнений. (Наталья Марьянчик)