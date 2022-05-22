Шоу «Легенды спорта» в Казани собрало лучших гимнастов.

Мы уже привыкли к масштабным ледовым шоу, так как в фигурном катании подобные мероприятия уже давно развились в огромную индустрию. Но теперь и в спортивной гимнастике совершаются попытки объединить большой спорт с коммерческим шоу-бизнесом. Главным энтузиастом в этом направлении можно смело назвать Алексея Немова. Прославленный российский чемпион не первый год проводит шоу «Легенды спорта», но в этот раз впервые показал его в Казани. В честь премьеры в Республике Татарстан решил сам выйти на помост в компании с сестрами Авериными, Оксаной Чусовитиной, Ангелины Мельниковой, Никиты Нагорного и других наших лучших спортсменов.

Немов готов вернуться в большой спорт, если этого потребует страна

«Поймал себя на мысли, что впервые выступаю здесь как спортсмен, — начал презентацию нового шоу в Казани Алексей Немов. — Ни разу не был, ни на чемпионате страны, нигде. Так что это такой дебют для меня, после большого спорта». Подобные проекты, которые соединяют артистическое начало со спортивным в гимнастике Немов развивает с 2016 года. Каждый раз он старается придумать особенную изюминку для своего проекта и в 2022 выбрал в качестве основной тематики историю советского спорта. «В прошлом сезоне мы делали шоу, посвященное Гагарину, космической теме. В этом году выбрали историю побед, — объясняет Алексей. — Мы хотели показать на что мы равнялись, с чего мы начинали. Это преемственность поколений, она нужна чтобы молодые ребята знали свою историю».

Дина и Арина Аверины. nemovshow.ru

Спортивной составляющей хватало — многие номера на помосте вдохновляли, особенно неискушенного зрителя, а таких на «Татнефть арене» было большинство. Удивил своей физической формой и сам Немов. В Казани он решил выступить с собственным номером. «Сегодня я себя воспринимаю скорее, как участник, а не организатор, — сказал он журналистам. — Я ежедневно разминаюсь, мне этого достаточно. Вроде пока что песок не сыпется... Но есть проблема, я очень люблю есть. И это создаёт определенные сложности». Чтобы выступить в Татарстане Алексею пришлось заново вспоминать многие базовые элементы и подготовку он начал за три месяца до шоу. 45-летний спортсмен завершил карьеру еще в далеком 2004, но в то же время Оксана Чусовитина в свои 46 планирует выступить на своей девятой Олимпиаде... Немов назвал ее человеком с другой планеты, а на вопрос о своих Играх сказал четко и ясно: «Родина пошлет — пойду».

Аверины и Чусовитина видят мотивацию продолжать карьеру в зрителях

В Узбекистане, за который выступает советская еще гимнастка Оксана выбор на высшем уровне не такой большой. И все же вряд ли от Чусовитиной требуют продолжения карьеры. И она сама подчеркивает, что это прежде всего ее решение. «Самая главная мотивация — это мое желание, — объясняет уникальная спортсменка. — Я очень хочу выступать, мне это нравится. Я люблю гимнастику и делаю это с удовольствием». Она отрицает тот факт, что согласилась на Игры в Париже ради вечного рекорда и очередного упоминания в Книге рекордов Гиннеса. Ее волнует другое — связь с публикой и возможность заниматься любимым делом. В частности, и выступать в шоу. К примеру, для того чтобы приехать в Казань на проект Немова Чусовитиной пришлось отказаться от этапа Кубка мира. Правда она об этом не жалеет и говорит, что опыт участия в таких проектов даже интереснее.

О важности прочувствовать связь с публикой говорили и главные медийные звезды мероприятия — сестры Аверины. Они отметили, что рады в очередной раз приехать в Казань. Вероятно в 15-й, они и сами сбились со счета, пошутив правда, что в столице Татарстана бывают чаще, нежели в родном Нижнем Новгороде. Отметив организацию и условия, они похвалили публику, которая и мотивирует девушек продолжать свою карьеру несмотря на неясное будущее российского спорта. «Мы недавно были в Красноярске на соревнованиях. Какая там была поддержка! — восхищалась Дина. — Так что стимул никуда и не пропадет, с такими-то фанатами. Наш стимул — это показать себя и порадовать зрителей». Болельщики действительно в невероятном восторге от возможности увидеть своих кумиров. Одна девочка, получившая от Авериных автограф назвала этот день лучшим в своей жизни и обещала никогда не мыться (автограф нанесли на щеку).

Шоу «Легенды спорта». nemovshow.ru

Мельникова и Нагорный готовятся к Кубку губернатора в Калуге

В душевном номере под классическую песню «Мне нравится, что вы больны не мной» Аверины показали привычную для себя грацию. Свое физическое состояние оценить сами девушки не решились. Арина ответила таким образом: «Живы и слава богу». Отказались Аверины и от предложений выступить с программой элементов спортивной гимнастики, опасаясь травм. А вот желание показать ледовый номер до сих пор присутствует. Если Илья Авербух подготовит новый сезон и выйдет с предложением к сестрам они обещали подумать. Насчет партнера сказать не решились, вспомнив только про один критерий. «Главное, чтобы надежный был и не ронял», — сказала Дина. О надежности вспоминала и наша олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Она пропустила почти полгода тренировочного процесса и пока что старается свое тело лишним образом не нагружать. Последний раз мы ее видели на соревнованиях на ЧМ-2021.

«На самом деле довольно легко получается восстанавливаться, — отмечает Мельникова. — Конечно, моя форма сейчас абсолютно не соревновательная, но для шоу этого достаточно». Чемпионат страны в Казани Ангелина пропустила, но отметила высокий уровень конкуренции. Первой проверкой для нее будет теперь Кубок губернатора в Калуге. Готовится к выступлению на этих соревнованиях и другой наш триумфатор Токио — Никита Нагорный. Он в Казань ездил, хоть и не показал все на что рассчитывал. После ЧР была вынужденная пауза — Нагорный готовился к выступлению на Параде Победы как руководитель Юнармии. Теперь снова спорт. Точнее шоу. «Здесь главное поймать то чувство, когда ты делаешь все для зрителя и быть в контакте с ним», — поделился своим принципом Нагорный. Порадовал местных болельщиков и недавний чемпион страны Даниэл Маринов. Он родился в Болгарии, но теперь выбрал Татарстан и в очередной раз подчеркнул — о смене спортивного гражданства даже не думает.