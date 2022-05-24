«Посмотрите, я же выгляжу великолепно!» Гимнастка в 47 лет готовится к своей девятой Олимпиаде

Интервью уникальной гимнастки Оксаной Чусовитиной.

Оксана Чусовитина готовится к своей очередной Олимпиаде. Она больше чем просто спортсмен. Она словно символ разных эпох, объединяющий их вместе. Когда Чусовитина впервые вышла на помост, в честь ее побед поднимали еще флаг Советского Союза. Перестройка, падение Берлинской стены, мировые кризисы, пандемия... Мир с 1992 года — со времен первой Олимпиады Чусовитиной — изменился кардинально. Не изменилась только сама Оксана. Она, как и 30 лет назад, все так же влюблена в спортивную гимнастику.

Чусовитина уже установила, пожалуй, вечный рекорд, став первым человеком, выступавшим на восьми Олимпийских играх. Однако ей этого было недостаточно, и теперь легенда готовится к своей девятой Олимпиаде. В Париже в 2024-м ей будет 49 лет, но и в 47 она сильно удивит вас своей физической формой. Казанские любители гимнастики имели возможность увидеть ее трюки вживую на шоу Алексея Немова «Легенды спорта», а корреспондент «СЭ» пообщался с Оксаной и узнал о том, как сохранять мотивацию для ежедневных тренировок на пятом десятке жизненного пути.

Травмы можно получить везде — и на улице, и на помосте

— Новость о том, что вы планируете принять участие на Олимпиаде в Париже, одновременно и поражает, и удивляет. С одной стороны, мы не можем не уважать такую преданность своему делу. С другой, какая у вас все же мотивация? Вы ведь были уже на восьми Играх, на всех континентах... Чего же еще ждете?

— Самая большая мотивация — это мое желание. Я хочу выступать, мне это нравится. Я очень люблю гимнастику, и это дело приносит мне большое удовольствие. Я просто занимаюсь любимым делом, почему я должна останавливаться?

— Пандемия сдвинула олимпийские циклы — теперь нужно было ждать не четыре года, а три. На ваше решение остаться этот факт повлиял?

— Нет, нисколько. Я об этом даже не думала.

— Насколько сложно тренироваться и держать себя в таком соревновательном режиме на пятый десяток?

— Любое дело — это сложно, вопрос — как к нему относиться, как готовиться. Надо тренироваться, контролировать себя. В любом виде спорта и в любом возрасте без труда ничего точно не получится. Самое главное — это желание спортсмена. Если у него будет желание тренироваться, то возраст и другие преграды нипочем. Особенно если есть рядом тренер, от которого исходит как профессиональная помощь по тренировкам, так и моральная поддержка.

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

— Ваше желание идет от любви к гимнастике либо от желания все же подтвердить свой статус мировой рекордсменки? Может быть, упрочить свой и так вечный рекорд?

— Нет, никакие статусы и рекорды меня не интересуют. Я выступаю точно не ради этого, поверьте. Это чисто мое желание и мое решение.

— Неужели с точки зрения физиологии гимнастика позволяет выступать на высшем уровне такое длительное время? Часто большие спортсмены уходят с помоста чуть ли не после первой Олимпиады...

— Все индивидуально и зависит от желания самого спортсмена. Зависит от каждого человека — в каком он состоянии, какие у него жизненные обстоятельства, мотивация. Но если поставить себе цель, то выступать долго в гимнастике можно, и я не единственная, кто это смог доказать.

— А что делать с высокой травматичностью этого вида спорта?

— Что же тут сделаешь... Лечиться надо.

— И все же столько лет в гимнастике на высшем уровне. Как они повлияли на ваш организм?

— Вы видите меня, как я сейчас выгляжу? На мой взгляд, великолепно. Так что спорт в моем случае повлиял только в положительную сторону. Знаете, если уж и говорить так про травмы, то можно вообще ничего не делать и, не занимаясь спортом, также получить травму, тренируясь на улице. А если ты занимаешься профессиональным спортом, то ты знаешь, как правильно относиться к своему телу, готовить его. В том числе и к падениям, нагрузкам. Умеешь правильно падать и не получать травмы. Как на помосте, так и в обычной жизни. Гимнаст не сломает себе позвоночник, споткнувшись на асфальте. Он знает, как правильно сгруппироваться и минимизировать последствия. Так что спорт — это всегда хорошо. Без исключений.

Пусть критики победы России встанут с дивана и попробуют сделать хоть что-то

— В последние годы гимнастика серьезно преобразилась, изменилось судейство в этом виде спорта. Вы как человек, который в ней долгие годы, какую динамику замечаете? В какую сторону сейчас движется мировая гимнастика?

— Она усложняется, но у нас и снаряды улучшаются каждый год. Так что если в детстве спортсмену дали хорошую базу, то в принципе не так тяжело подстроиться под новые правила.

— То есть в целом уровень гимнастики скорее растет?

— Думаю, что да. Это видно по всем соревнованиям, по всему миру сейчас. Так что гимнастика развивается, и с очень большой скоростью.

— Российские гимнасты очень здорово выступили на прошлой Олимпиаде в Токио. Это был показатель планомерного развития либо случайный успех?

— Победа на Олимпиаде априори не может быть случайностью, случайным разовым успехом. К этому идут всю свою жизнь спортсмены. Просто получилось так, что на тот период Россия была сильнее всех, выступила достойнее всего. Кто сильнее — тот и побеждает.

Оксана Чусовитина. Фото Getty Images

— Получается, вы не согласны со скептиками, которые называют победу женской сборной успехом в связи с обстоятельствами? Все-таки у американок тогда возникли сложности.

— Я так точно не считаю. Знаете, у нас тут спорт. И всякое может случиться, но победителей обычно не судят. Россиянки победили, значит, они были сильнее. Проблемы американок тут уже никого волновать не должны. А критики... Пусть они встанут со своего дивана и попробуют выполнить хоть что-то из того арсенала, которым владеют эти хрупкие девчонки.

— Вы понимали тогда трагедию Симоны Байлз?

— Честно, давайте не будем про нее. Она мне неинтересна.

— Как скажется на гимнастике в России вынужденная изоляция?

— Время все покажет. Давайте немного подождем, не будем делать громких заявлений. Я вообще считаю, что спорт должен быть вне политики. Я за мир во всем мире, но спорт как оплот мира, так его называют, должен оставаться вне политики.

— Сама мировая гимнастика обеднеет без российских гимнастов? Учитывая тот уровень, который они показывали.

— Если позволите, я бы оставила этот вопрос без ответа. Время покажет.

Приехала на шоу Немова вместо Кубка мира в Болгарии

— Что для вас значит шоу Немова? В чем была мотивация принять в нем участие?

— Это шоу — оно объединяет всех спортсменов. Тут много моих друзей, которых я, бывает, по несколько лет не вижу. А здесь мы все встречаемся, и такие воспоминания при встрече сразу накатывают. Я заряжаюсь, и дальше появляется мотивация еще больше тренироваться и выступать. Это для меня такая эмоциональная разрядка.

— Вы часто принимаете участие в подобных проектах?

— Периодически приезжаю, но не всегда удается. Все-таки я еще действующая спортсменка, у нас есть время, когда проводятся шоу, но в это же время проходят важные международные соревнования. Приходится выбирать, и пока я еще продолжаю свою спортивную карьеру, так что часто ездить по шоу мне не удается. Все-таки соревнования важнее, тот же Кубок мира. Но для проектов Леши Немова я могу сделать исключение, на его приглашения стараюсь отзываться. В частности, сейчас я приехала Казань, пропуская этап Кубка мира в Болгарии.

— То есть выступили в шоу в ущерб соревнованиям?

— В ущерб — неправильная постановка вопроса. Это не ущерб, я на шоу получу гораздо больше энергии, которая поможет мне в дальнейших соревнованиях. Поэтому я с удовольствием на них приезжаю.

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

— В фигурном катании, отчасти похожем виде спорта, подобные коммерческие виды спорта уже стали полноценной индустрией. Может ли такое произойти со спортивной гимнастикой?

— На мой взгляд, это уже сейчас постепенно происходит. Все больше делается для популяризации гимнастики, она становится интереснее, зрелищнее. Вообще хочется видеть полноценное развитие нашего вида спорта, и начинать, на мой взгляд, надо с самых низов. Чтобы больше детей приходило в наш вид спорта, занималось спортом. Тогда будет и новое поколение, здоровых и крепких людей.

— Как сейчас развивается гимнастика у вас в Узбекистане?

— Сейчас по постановлению президента будет строиться академия моего имени. Мы начнем набирать детей, которые будут заниматься гимнастикой. Будем верить, что уже лет через пять-шесть увидим первые результаты работы этой академии, у нас появятся новые молодые гимнасты. Сейчас есть хорошая молодежь, которая завоевывает медали на Кубках мира, готовится к чемпионату мира. Главное, чтобы без травм, а так все получится.

— Вы для них — главный кумир и мотиватор?

— Этот вопрос следовало бы им и задать. Если это так, то я рада тому, что помогаю людям двигаться вперед. Это и для меня дополнительная мотивация продолжать карьеру.