Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана

Трагическая судьба российского спортсмена Алексея Воропаева.

Алексей Воропаев родился в обычной советской семье в 1973 году. Еще в дошкольном возрасте мама привела его в секцию спортивной гимнастики, где тренеры сразу же рассмотрели в молодом парнишке врожденный талант. Леша ходил на занятия с удовольствием и практически сразу зарекомендовал себя амбициозным и очень трудоспособным ребенком. В 12-летнем возрасте он потерял маму. Очень тяжело переживал утрату, но это стало еще одним поводом продолжать заниматься гимнастикой и ради мамы достичь высоких результатов.

Выступал с переломом лопатки

Алексей тренировался в спортивной школе «Динамо» под руководством Виталия Ломтева, который сделал из Воропаева потенциального кандидата в национальную команду уже к 19 годам. И Алексей смог попасть в великую в те времена сборную СССР по гимнастике, куда был чудовищно тяжелый отбор. В команде выступали только по-настоящему выдающиеся советские гимнасты, среди которых самым младшим и оказался юный Воропаев.

В 1991-м он выиграл свою первую серьезную награду — золото чемпионата мира в команде. Следом последовало еще одно — на брусьях в 1992-м. А первый громкий триумф — это, конечно же, Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. Молодой человек хоть и считался «забойщиком» в команде, то есть тем, кто выступает одним из первых и не претендует на высокие оценки, но все равно показывал достойное исполнение элементов и внес огромный вклад в успех всей сборной.

Но именно после Олимпиады в Барселоне и наступил решающий поворот не только в спортивной карьере Воропаева, но и во всей его жизни. За несколько лет до Барселоны Алексей неудачно упал, и его все это время преследовали ужасные боли в плече. Выяснять, в чем дело, он не стал, решив, что это просто серьезный ушиб. Стал выступать через боль и использовать перед всеми стартами, кроме больших, болеутоляющие. В итоге на осмотре в ЦИТО после Олимпиады 1992-го выяснилось, что у гимнаста был перелом лопатки и ему требуется операция.

Алексей Воропаев.

Перед Олимпиадой возили к колдуну

Весь 1993-й Алексей нигде не выступал. Перенес операцию и активно восстанавливался. После в его карьере были еще три серебра чемпионата мира и золото Олимпиады 1996-го. Правда, параллельно со всеми этими успехами были и разные слухи о странном поведении Воропаева. Гимнасты говорили, что очень часто на тренировках он был как будто не в себе. Создавалось ощущение, что Воропаев находился «под чем-то». Алексей Немов в интервью «СЭ» также вспомнил один странный случай, связанный с Воропаевым:

«Однажды я пришел в столовую, вместе со мною за стол сел Леша Воропаев, царство ему небесное, и у меня на глазах съел мой завтрак. У меня тогда слезы даже потекли от обиды. И тем не менее, когда мы выступали, мы всегда были единым целым. Командой, в которой никто никогда друг друга не предавал».

Последняя медаль на международном уровне случилась в жизни Алексея Воропаева в возрасте 24 лет на чемпионате мира в Лозанне — тогда он взял бронзу в команде. После этого он практически пропал из поля зрения болельщиков. А сам как-то в интервью сказал, что все его успехи ему предсказывал еще очень давно один колдун: «Меня перед Олимпиадой к колдуну свозили, он и сказал: «Не бойся ничего, тренируйся нормально — и в команду попадешь, и чемпионом станешь». Так и получилось. Ну и еще всякого-разного наколдовал».

Алексей Воропаев.

В абсолютном одиночестве

После 1997 года Воропаев перестал попадать в национальную команду, зато стал часто упоминаться в прессе как человек, наблюдающийся в центрах по борьбе с наркозависимостью. Но, видимо, ни первое, ни второе, ни третье посещение не дали продолжительного результата. Воропаев также употреблял, и даже в СМИ появилась информация (правда, так и не подтвержденная), что спортсмен были обвиняемым по делу о распространении наркотиков.

Катиться по наклонной Воропаев предпочитал не один. Так, последней каплей стала смерть его близкого друга — гимнаста Евгения Шабаева. В отличие от Алексея, его спортивная карьера не сложилась идеально. У него не было ярких выступлений и выдающихся результатов, поэтому в 25-летнем возрасте Евгений принял решение завершить карьеру спортсмена и сосредоточиться на работе в одном немецком спортивном клубе, с которым заключил контракт. Но в ночь перед вылетом в Германию Шабаева нашли мертвым на автобусной остановке. Причина смерти — остановка сердца. Родители умершего спортсмена обвинили во всем Воропаева, который якобы подсадил их сына на наркотики, и за несколько часов до смерти именно с ним он проводил время.

Это событие окончательно поставило крест на Алексее, про которого перестали писать СМИ, которого члены гимнастического сообщества потребовали удалить от спортсменов как можно дальше, от которого ушла жена, забрав ребенка. Воропаев остался в абсолютном одиночестве. Единственными, в чьей компании он остался, были наркотики, которые двукратный олимпийский чемпион продолжал употреблять.

В возрасте 33 лет, в 2006 году, бывший гимнаст сборной России оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии. Диагноз: гепатит С и пневмония. Три месяца врачи боролись за жизнь Алексея. Но спасти его не удалось. 5 ноября его не стало. Вот так печально закончилась жизнь молодого талантливого спортсмена, когда-то сделавшего неправильный выбор между спортом и наркотиками.