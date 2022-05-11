Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет

Легендарная спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина нацелена на рекорд, но до него пока далеко.

Вчера после победы в чемпионате Узбекистана в своем коронном упражнении, опорном прыжке, 46-летняя Оксана Чусовитина объявила о планах участвовать в своей девятой Олимпиаде в карьере, в Париже-2024. Чусовитиной будет к тому моменту 49 лет, она брала золото чемпионата мира 1991 года под флагом не существующего уже СССР, затем завоевала олимпийское золото за Объединенную команду, или СНГ, и такой команды тоже больше нет. Чусовитина также выступала за Германию и взяла для нее серебро в Пекине, а потом вернулась в родной Узбекистан.

Чусовитина идет за мечтой

В интервью «СЭ» перед Олимпиадой в Токио Чусовитина говорила так:

— Вообще у меня есть мечта — медаль за Узбекистан на Олимпиаде. И я иду к этой мечте. Если бы не попробовала, я бы очень сильно жалела. Поэтому я прикладываю усилия к осуществлению мечты.

Правда, через несколько дней после того разговора Чусовитина на фестивале в Москве объявила публике, что Олимпиада в Токио станет для нее последней. Оказалось — это утверждение как минимум под вопросом. Теперь ей надо успешно выступить на ближайших чемпионатах мира и в Кубке мира 2024 года. Также Чусовитина активно готовится к Азиатским играм, которые состоятся уже осенью.

Удивительно, что одна из самых возрастных участниц Олимпиад может появиться именно в гимнастике — сложнокоординационном виде спорта. Как правило, такие ветераны встречаются в конном спорте или стрельбе.

В бой идут одни старики

«СЭ» решил изучить, кто главные конкуренты Чусовитиной в борьбе за статус самой опытной участницы Олимпиад.

Прежде всего — чтобы побить возрастные рекорды, Чусовитиной надо выступать еще очень долго. Почти столько же, сколько она уже в спорте. Потому что самым возрастным спортсменом в истории Игр является 72-летний Оскар Сван. Он был стрелком и приехал в этом возрасте на Игры 1920 года. Удивительно, но швед еще и отобрался на следующую Олимпиаду, куда должен был ехать в 76, но снялся в последний момент. Он же является самым возрастным победителем Олимпиады в возрасте 64 лет 280 дней. Соревновался на Олимпиадах он вместе со своим сыном Альфредом, причем пишут, что все медали, кроме золотых, Сван выбрасывал или дарил прохожим.

Впрочем, тут можно пойти еще дальше и сказать, что за медали Олимпиады люди боролись даже посмертно. С 1912 по 1948 год в программу Игр включали конкурсы по различным видам искусств. В нынешние подсчеты медальных зачетов их не принято включать, но творцам вручали настоящие олимпийские награды, да и таблицы тогда считали с меньшим рвением.

И в 1932-м, например, в таком конкурсе в категории живописцев участвовал Уинслоу Хомер, скончавшийся еще в 1910 году (и на момент Игр ему бы было 96). А в 1948-м серебряную олимпийскую медаль за изображение игрока в поло получил Джон Копли, которому было почти 74 года.

Из более свежих примеров можно вспомнить наездников — японец Хироси Хокецу выступал в 71 год в Лондоне-2012 и стал 40-м в выездке. На последнюю Олимпиаду в Токио приезжала австралийка Мэри Ханна, причем она уже заявляла, что собирается и в Париж в 70 лет.

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

Чусовитиной надо выступать до 57, чтобы побить другой рекорд

Однако актуальнее, пожалуй, говорить о рекордах по количеству участия в Олимпиадах, где нет такого разброса по видам спорта и по времени выступлений. И здесь у Чусовитиной достаточно конкурентов даже среди действующих спортсменов, но задача не столь невыполнимая.

Больше всего Игр «пробил» канадский жокей Ян Миллар, с 1972 по 2012 год съездивший на 10 Олимпиад. Была бы у него и 11-я, если бы не бойкот Москвы-1980. Ближе всего к нему яхтсмен Хуберт Раудашль и два стрелка, причем оба из СССР: латвиец Афанасий Кузьмин и грузинка Нино Салуквадзе. У них по девять Олимпиад.

Причем Салуквадзе выиграла единственные — первые в Сеуле. Она выступала и на последних Играх в Токио, а до этого в Рио приехала вместе с сыном Цотнэ Мачавариани и участвовала в соревнованиях одновременно с ним. Но в Париж, как неоднократно говорила, не собирается.

Среди действующих спортсменок вровень с Чусовитиной идет конькобежка из ГДР Клаудия Пехштайн. Она прошла через невероятные повороты судьбы: дисквалификация на основании применения кровяного допинга, попытка самоубийства вместе с супругом, долгие суды за отмену отстранения, затем негласное оправдание на основании выступлений видных врачей и, наконец, совсем недавнее выступление на Олимпиаде в Пекине — после 40-го выигранного титула чемпионки Германии. В Пекине Пехштайн сказала, что отпразднует свое участие в восьмой Олимпиаде, а насчет следующей «посмотрит». «Все-таки я буду старше еще на четыре года. Как и вы, ха!» — потроллила она журналистов. Пехштайн неплохо общалась по-русски и относилась к России всегда с особыми чувствами.

Здесь можно добавить конспирологических теорий и заметить, что почти все действующие долголетние спортсменки получили детскую закалку в социалистическом лагере, хотя на деле это вряд ли больше чем совпадение. Среди участников восьми Олимпиад, которые ездили на последние Игры, есть и 51-летний испанский ходок Хесус Анхель Гарсия Брагадо, и уникальная бразильская велогонщица-лыжница-биатлонистка Жаклин Моурао, которой всего 43 года. Вот она-то, пожалуй, главный претендент на обновление рекорда Миллара, учитывая возраст и простоту отбора на латиноамериканском континенте. Вопрос — насколько в принципе всерьез стоит относиться к таким выступлениям. Но Кубертен с его «не победой, а участием» был бы точно доволен.

В случае Чусовитиной разговор идет не только об участии, но и о медальном результате. С ее 13,125 балла на чемпионате Узбекистана она может рассчитывать на финал разве что при обилии ошибок конкуренток — как правило, восьмерка выходит туда с результатами от 14 и выше. Но у Оксаны Александровны еще два года на подготовку. И она умеет выжимать из своих ограниченных ресурсов максимум как никто другой.