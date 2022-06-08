Кома и смерть вместо Олимпиады. Трагедия гимнастки Джулиссы Гомес

Американка готовилась побить рекорды советских спортсменок, но получила страшную травму и умерла из-за ошибки врачей.

В девяностые и начале нулевых новые правила значительно снизили травмоопасность опорного прыжка в спортивной гимнастике. Для его исполнения обязательными стали U-образные маты между снарядом и трамплином, которые смягчают падение, если спортсмен ошибся. Также обязательны коврики и маты безопасности, а исполнение прыжка без них автоматически ведет к нулевой оценке. С 2001 года полностью поменялся и сам снаряд. Привычного для всех советских школьников по урокам физкультуры коня заменили стационарным прыжковым столом.

К таким переменам привела ужасная история американской спортсменки Джулиссы Гомес. В 1988 году на тренировке в Японии ее нога соскользнула с трамплина, и 15-летняя девочка влетела головой в тяжелого гимнастического коня. Результат — мгновенный паралич всего тела ниже шеи. Но дальнейшие события были еще страшнее...

Изъяны в технике

На Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе американские гимнастки впервые выиграли неофициальный медальный зачет. Но только лишь потому, что СССР бойкотировал Олимпиаду в ответ на аналогичные действия против московских Игр четырьмя годами ранее. Впервые обойти в равной борьбе непобедимых советских гимнасток сборная США готовилась в 1988 году в Сеуле. Одной из самых перспективных спортсменок в той команде была Джулисса Гомес. Но место на Олимпиаде еще надо заслужить, особенно когда тебе всего 15.

За несколько месяцев до корейских Игр Джулисса поехала за олимпийской мечтой на международные соревнования в Токио. Там она надеялась доказать свое право стать обладательницей путевки на главный старт четырехлетия. Гомес участвовала в многоборье (соревновании, где призовые места распределяются по сумме баллов за все гимнастические упражнения). 5 мая ей предстоял финал в опорном прыжке, куда она уверенно прошла. Однако это упражнение давалось ей тяжелее всего, в отличие от брусьев и бревна. Партнеры по команде замечали, что техника Джулиссы оставляла желать лучшего, на тренировках она часто ошибалась. При этом тренер заставлял ее выполнять один из самых технически сложных прыжков, который получил название в честь легендарной советской гимнастки Натальи Юрченко. Якобы только за него можно было получить достойные баллы для борьбы за медали.

«Можно было сказать, что это упражнение было небезопасным для Джулиссы. Кто-то должен был ее остановить», — вспоминала коллега Гомес по команде Кэрол Мишель Стэк в интервью для книги Джоана Райана «Маленькие девочки в красивых коробках».

Джулисса Гомес с тренером. Фото Getty Images

Неисправная система ИВЛ

Но никто не остановил 15-летнего, по сути, ребенка. На тренировке перед финалом прыжок Юрченко стал роковым. Гомес мгновенно парализовало. Ее доставили в токийский госпиталь, где тут же подключили к системам жизнеобеспечения. Прогнозы врачей были неутешительными. Джулиссе обещали остаток жизни в инвалидном кресле. Но родители решили бороться за ее будущее, хотя знали, что шансов почти нет. Перед глазами был свежий пример с советской гимнасткой Еленой Мухиной. Ее также парализовало после травмы на тренировке. Мухина прожила в инвалидной коляске 26 лет до смерти от сердечной недостаточности.

Но в ситуации с Гомес за одной трагедией последовала другая. В японской больнице из-за неисправности у Джулиссы отключилась система ИВЛ. Этого никто вовремя не заметил, в результате спортсменка получила необратимые повреждения мозга и впала в глубокую кому. Шансы вернуться к нормальной жизни пропали окончательно. Мать спортсменки в интервью «Лос-Анджелес Таймс» обвинила во всем персонал токийской больницы, но больших судебных разбирательств устраивать не стала. У семьи едва хватило денег, чтобы вернуть девочку на родину в Хьюстон. Там ее жизнь продолжали искусственно поддерживать, но через три года Джулисса, не приходя в сознание, умерла.

Этот случай до сих пор считается одной из черных страниц в истории гимнастики. Но случившееся с Гомес, возможно, спасло другую спортсменку — многократную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. Именно трагедию Джулиссы вспомнила звездная спортсменка, когда отказалась от части стартов на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз во время исполнения некоторых трюков временно теряла ориентацию в пространстве. При этом на примере Гомес она твердо помнила: в гимнастике путь от успеха до смертельной травмы может состоять всего из одного неверного движения.