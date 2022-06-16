Обнародован доклад об измывательствах в британской гимнастике. В нем 300 страниц

Около 400 жалоб от спортсменок и их родителей расследовала независимый адвокат Энн Уайт.

В июле 2020 года Федерация гимнастики Великобритании получила около 400 заявок от спортсменок и их родителей, которые жаловались на абьюзивное поведение со стороны тренеров. 10 процентов из них посчитали настолько серьезными, что передали властям из-за для того, чтобы остановить преступления. Некоторые пострадавшие утверждали, что Федерация не смогла должным образом отреагировать на полученные жалобы, так что разбираться с ситуацией предоставили Энн Уайт и ее команде.

Почему расследовать жалобы доверили стороннему человеку

Уайт — известный адвокат, специализирующийся на вопросах по физическому и психологическому насилию с большим опытом участия в сложных уголовных и гражданских процессах. Энн разбиралась с делами о нарушениях прав человека, телесных повреждениях и сексуальных домогательств.

Год назад адвокат предоставила промежуточный отчет, в котором было сказано о жалобах на более чем сотню тренеров и 90 различных спортивных клубов. Среди проблем — травля, унижение человеческого достоинства, применение физической силы, тренировки с серьезными травмами, газлайтинг, чрезмерные растяжения и тому подобное. Всего в период с 2015 по 2020 годы национальная федерация ежегодно получала в среднем по 300 жалоб в год на издевательства.

Финальный отчет должен был быть получен еще прошлым летом, но расследование затянулось. Документ содержат около 300 страниц, в котором подробно описаны различные злоупотребления тренеров. Перед публикацией ожидалось, что в нем будет жестко критиковаться руководящий совет Федерации гимнастики Великобритании.

Элли и Бекки Дауни. Фото Global Look Press

Обвинения в насилии от призеров чемпионатов мира

Все это затронуло не только гимнасток на начальном уровне подготовки, но и тех, кто уже имеет титулы крупных соревнований. Год назад о насилии в британской команде рассказывали сестры Бекки и Элли Дауни, призеры чемпионатов мира по спортивной гимнастке. Элли, которая в 2017 году стала первой спортсменок из Великобритании, которой удалось выиграть многоборье на чемпионате Европы, говорила, что не ест и не пьет за день до взвешивания. По ее же словам, тренер однажды сказала, что «надеется, что обезболивающие, которые принимала Элли, были таблетками для похудения». Младшая Дауни добавляла, что с 14 лет ей говорили, что она слишком много весит, а диетолог попросила ее каждый день присылать фотографии в нижнем белье, чтобы проверять вес гимнастки. А еще как-то раз спортсменке сказали сбросить шесть килограммов за две недели, пока она находится на сборах, иначе «будут последствия».

Бекки же утверждала, что ее много раз заставляли тренироваться вплоть до физического истощения. В 2018 году она попыталась высказать свое мнение, что не считает занятия безопасными для своего здоровья, но в ответ ее назвали «психически слабой» и что боль, которую она испытывала из-за травм, только в ее голове. Спустя 12 дней Бекки сломала лодыжку на чемпионате Европы, что было следствием полученной травмы.

Сестры также упомянули, что за последние годы ситуация с психологическом абьюзом улучшилась, и их не взвешивают каждый день. А федерация гимнастики пообещала улучшить систему подачи и рассмотрения жалоб и назначила новую главу — Сару Пауэлл.

Отказ в удовлетворении базовых потребностей

В отчете Энн Уайт есть и другие примеры абьюза со стороны тренеров. Одна топ-гимнастка, имя которой осталось неизвестным, говорила, что ее заставляли стоять на бревне в течение двух часов — спортсменка просто боялась выполнять элемент, который ей предложили. Также было несколько сообщений о том, что некоторых привязывали к брусьям в состоянии гигантского стресса.

Гимнасты разных возрастов утверждали, что их заставляли лазать по канату, если они просили о туалетном перерыве или же надолго отлучались. Спортсменка, выступавшая на Олимпийских играх, сообщила Уайт, что им давали на перерыв всего три минуты. Другой пример — это когда в качестве наказания вообще не отпускали в уборную. Родители вспоминали о том, как дети подвергались чрезмерной растяжке — например, бывало, что сразу двое взрослых людей ставили в немыслимые позы спортсменок, травмируя связки.

Абьюз проявлялся не только в форме физического насилия, но и психологического — тренеры кричали, ругались матом, обзывались, постоянно указывали на лишний вес спортсменок. При этом случаев сексуального насилия не так много — всего около 30. При этом гимнастам часто запрещалось есть и пить в течение нескольких часов, зато нужно было носить водонепроницаемую одежду и грузы на руках и ногах для более быстрого сброса веса, а если что-то шло не так, то на них публично кричали и обзывали.

В отчете также предложены некоторые меры по исправлению ситуации. Для начала нужно всерьез принимать жалобы атлетов и рассматривать их по отдельности, не опуская никаких деталей. Федерация должна быстро реагировать на подобные комментарии. Все тренеры должны пройти специальное обучение по взаимодействию с воспитанниками, а гимнастам нужно предоставить психолога. Они должны не бояться высказывать свое мнение, а специалистам необходимо его учитывать.

Необходимо исключить даже малейшую возможность повторения ситуации, которая имела место в сборной США, когда врач Ларри Нассар подвергал сексуальному насилию юных гимнасток. Такого не было в Великобритании, но и там, как выясняется злоупотреблений было достаточно. Не бывает плохих или хороших форм абьюза, все это отражается потом на взрослой жизни спортсменов и приводит к физиологическим и психологическим проблемам.