Кодекс FIG запретил тренерам «необоснованный физический контакт» со спортсменами

Также Международная федерация гимнастики будет наказывать за политическую, религиозную и расовую пропаганду на соревнованиях.

Международная федерация гимнастики (FIS) опубликовала новую редакцию Кодекса поведения для спортсменов, тренеров, медперсонала и официальных лиц, который стал своеобразным ответом на многочисленные скандалы в этом виде спорта. Правда, самый громкий из них — с американским врачом-педофилом Лари Нассаром — отгремел уже пять лет назад. Удивительно, что чиновникам потребовалось столько времени и столько репутационных ударов для того, чтобы сформулировать простые в общем-то правила. Но, как бы то ни было, кодекс принят — как утверждает FIS — после тщательных консультаций с действующими и бывшими гимнастами. Помимо банальных истин в нем содержится и несколько любопытных пунктов, среди которых — запрет на политическую пропаганду и на хамское поведение тренеров.

«Жирная корова» вне закона

Бывший врач сборной США Лари Нассар за насилие и развратные действия по отношению к десяткам юных спортсменок получил почти триста лет тюрьмы. Среди его жертв были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман, а также множество обычных физкультурниц. Свои преступления Нассар творил два десятилетия при попустительстве спортивных функционеров и правоохранительных органов. Скандалы с издевательствами в отношении гимнастов и с некорректным поведением тренеров также полыхали в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Греции, Нидерландах и Швейцарии. В некоторых случаях обвиняемые специалисты были уволены или получили взыскания.

В принципе, ничто не мешало спортивным властям выявлять и наказывать абьюз со стороны тренеров и раньше. Однако новый кодекс как бы провозглашает: «Этого делать нельзя ни в коем случае». В частности, теперь «долгосрочное физическое и психическое здоровье, безопасность и благополучие каждого спортсмена» объявлено большим приоритетом, чем спортивный результат. Тренеры и персонал отныне должны «воздерживаться от любых неуместных, бестактных, оскорбительных, насмешливых или критических комментариев в отношении внешности, формы тела или веса спортсмена». Также, согласно новым правилам, «любой физический контакт со спортсменом должен соответствовать ситуации и быть необходимым для развития навыков спортсмена и/или его безопасности».

Запрета на романтические отношениями между тренером и спортсменом в кодексе нет, но они теперь будут крайне затруднены. И вообще, все наставники оказываются в очень уязвимом положении. Тренерская брутальность точно уходит в прошлое. Причем как откровенное хамство вроде попыток контролировать вес спортсменок при помощи рассуждения о «жирных коровах», так и вообще любые попытки повысить голос и заставить подопечных что-либо сделать «через не могу». Подобная ситуация может привести к дисквалификации специалиста — и уже спортсмены получают возможность манипулировать тренерами, а не наоборот. Реально ли вообще тренировать гимнастов топ-уровня в таких условиях — большой вопрос. Совершенно точно — не в той стилистике, которая складывалась последние 50-70 лет и очень популярна в том числе и в России.

Прав тот, у кого больше прав

Помимо прочего, в кодексе содержится рекомендация «воздерживаться от любой политической, религиозной или расовой пропаганды на соревнованиях». В СМИ восприняли этот пункт как сообразный ответ на скандал с российским гимнастом Иваном Куляком, который получил один год дисквалификации за нанесение на форму буквы Z на этапе Кубка мира в Дохе. Впрочем, тот факт, что Куляка наказали еще до принятия кодекса, говорит о том, что целом правила поведения в спорте больше зависят не от каких-то документов, а от восприятия проступка находящимися у власти чиновниками. Вот и сейчас многое будет зависеть от того, останутся новые правила благими пожеланиями или превратятся для FIG в карательный инструмент.

Любопытно, что политический запрет в FIG идет вразрез с прошлогодними решениями МОК. Накануне Игр в Токио было скорректировано правило 50 Олимпийской хартии, запрещавшее любую «политическую, религиозную или расовую пропаганду». Вне подиума спортсменам разрешили акции, «основанные на принципах олимпизма, не нацеленные прямо или косвенно против людей, стран, организаций или их достоинства». Сделано это было в первую очередь ради движения Black Live Matter, но теперь, получается, что в гимнастике запрещены в том числе и коленопреклонения. Аналогичные правила действуют в Международной федерации водных видов спорта. Все это сильно путает спортсменов. И, увы, лишний раз демонстрирует вечную истину: «Прав тот, у кого больше прав».