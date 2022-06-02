Интервью гимнастки Нагорной о муже Никите и жизни после спорта: «В свой салон вложила три миллиона. Люблю рисковать»

Чемпионка мира, серебряный призер ОИ-2016 по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (в девичестве — Спиридонова) ответила на вопросы колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной . Разговор опубликован на YouTube -канале «Без воды».

Знакомство с Никитой, база ЦСКА

— Первой наградой стал кулек конфет. Почему не медаль?

— Это был подарок от Деда Мороза. Тогда еще подарили альбом и фломастеры. Не помню название конфет. Самый запоминающийся приз мне дали после соревнований в Новочебоксарске. Это была ручка с водой внутри и 500 рублей.

— Никита рассказывал, что впервые тебя увидел на соревнованиях, когда вам было по 10-12 лет. Чуть ли не с этого момента начались отношения.

— Отношения тогда не начались, я его там не помню. Слышала тогда про него, потому что это был шумный пацан из Ростова. Помню, когда приехали на соревнования в его родной город и он увидел меня в первый раз.

— Никита из Ростова, ты из Новочебоксарска. Но вы оба рано переехали в Москву, чуть ли не в восемь-девять лет вас забрали из дома. Каково было жить одной? Пересекались с Никитой?

— Нет, не пересекались. Тренировалась в Ватутинках, там еще футболисты ЦСКА работали: помню Березуцких, Игнашевича. Сначала часто ездили обратно домой, а потом стали прямо жить на базе, дома бывали только два-три раза в год.

— Что чувствует ребенок, когда живет один в другом городе?

— Сейчас это вспоминаешь с улыбкой. А тогда было сложно, я хотела домой, к маме. Включала трек Басты «Мама» и плакала. Скучала все время. Но потом привыкла. Рада, что через такое прошла.

— Сколько человек жило в одной комнате?

— Одна была для четырех, а вторая — для девяти. Причем в ней посередине стояла огромная кровать для больших девочек.

Предложение после прыжка с парашютом, 200-метровая тарзанка

— Когда ты увидела Никиту, возникло чувство, что это человек всей твоей жизни?

— Я не засматривалась на мальчиков. Если мои ровесницы вовсю общались, то у меня такого не было. Конечно, мне нравились некоторые. Потом увидела Никиту, он мне понравился, начали общаться. Переписывалась сначала с ним осторожно, а потом были соревнования, после которых мы стали ближе общаться.

— Как долго длился конфетно-букетный период?

— Да он до сих пор не закончился. И тогда было очень классно. Приносил цветы в номер. Иногда — с запиской, как будто это не от него, а от поклонника. Но я понимала, что это Никита.

Был еще случай перед Олимпиадой в Рио. У меня день рождения 8 июня, а мы в это время усердно готовились, не пропускали ни одной тренировки. Тренер вначале сказал, что не будет зарядки у всех, а потом поменял решение. Оказалось, что это Никита попросил провести ее, чтобы появилось время украсить мою комнату.

— Вы его не побили?

— Немножко расстроились из-за зарядки, но все прошло нормально.

На самом деле было много разных сюрпризов. Но запомнила первый подарок — это кроссовки, о которых я мечтала. Они до сих пор лежат где-то в Новочебоксарске.

— Как восприняла предложение руки и сердца после прыжка с парашютом? Это же такие сильные эмоции...

— У меня не возникло шока. Кто-то плачет, кто-то кричит, но тут такого не было. Разговаривала со своей подругой Лилией Ахаимовой о том, что должно произойти, чтобы реветь. Либо я неэмоциональная, либо все переигрывают.

Конечно, внутри кипят эмоции, но никогда такого не было, чтобы я это показывала.

— Как само предложение прошло?

— Я этого вообще не ожидала. Мы ехали на дачу к бабушке друга на шашлыки. Надела спортивные штаны и кофту. Ехали где-то два часа, подъезжаем к аэродрому, а Никита знал, что я мечтаю прыгнуть с парашютом. Очень обрадовалась. Прыгнули, я вся на эмоциях, а Никита хотел сделать предложение сразу после прыжка. Но в той зоне, где мы приземлялись, этого было нельзя делать, поэтому Никита отдал кольцо инструктору.

Он первый выпрыгнул, а я вторая. Приземлился, я ему машу рукой, кричу, а он куда-то убегает. Выхожу, спрашиваю Никиту, почему не дождался. И тут он меня обнимает, а потом встает на одно колено. Сразу же согласилась, но эмоций каких-то особых не почувствовала. Только потом начала осознавать, что это круто.

Никита давно собирался делать предложение, но тогда я была не готова.

— Почему?

— Не знаю, как-то не хотелось. Вдруг что-то поменялось бы... Года два мне из-за этого не делал предложение.

— Сколько у тебя прыжков?

— Один. Но прыгала с 200-метровой тарзанки в горах, после нее парашют не кажется таким крутым и опасным.

— Как решилась?

— Очень мечтала об этом. И девочки подарили путевку.

— Как Никита относится к твоим увлечениям?

— Спокойно — с тарзанки прыгали вместе.

Дарья и Никита Нагорные. личные соцсети Дарьи Нагорной

Бизнес, риск

— В феврале 2021 года ты объявила о завершении карьеры и решила реализовать мечту, создать свой салон красоты, который называется «Микки студио». Откуда пришло такое желание?

— Очень люблю Микки Мауса, правда, немного надоедают сейчас из-за огромного количества фигурок в коллекции. Причем я даже мультики с ним не смотрела. Очень хотела открыть салон именно с таким названием. Люблю менять свой образ.

— Тяжело вести свой бизнес?

— Очень. Думала, что придется легче.

— Дорого стоит открыть салон?

— Из-за того, что была неопытная, то покупала все с нуля, все новое. Из-за этого много вложила — на все про все около трех миллионов рублей.

— Страшно начинать свой бизнес?

— Мне не было. Наверное, потому что люблю рисковать.

— Никита что-то советовал?

— Мы долго обсуждали место. Я полгода искала — ничего не нравилось. Опиралась на собственное мнение.

— Как привлекала внимание к салону?

— У нас коллаборация со многими блогерами. Спортсмены иногда заходят еще. Один раз сама раздавала листовки в том районе, где салон, в почтовые ящики клали.

— Вы оба — спортсмены. А тренеры в разных видах говорят, что никаких мальчиков, никаких девочек...

— Вот так получилось, что стали встречаться в сборной. Через все это мы тоже прошли. Тренеры нас отдельно вызывали и разговаривали. В первое время мы всем говорили, что расстались, чтобы от нас отстали.

— Когда все это вскрылось, то вам делали замечания?

— Нет, все привыкли.

— Вы с Никитой жили вместе на сборах?

— Никогда. Вместе живем только дома. Я считаю, что это правильно.

— Есть спортсменки, которые завершают или приостанавливают карьеру, чтобы завести ребенка. У тебя не возникала такая идея?

— Нет — либо тренироваться до конца, либо заниматься ребенком. Я против того, чтобы пропадать в зале, а малыш находился дома с моей мамой.

— Кого бы ты больше хотела?

— Мальчика. А Никита — девочку.

— Имена уже готовы?

— Не думали об этом. Но нравятся три мужских: Марк, Марсель и Тимур. А из женских — Мия и Вика.

— Однажды вы попали в аварию на Бали на мотоцикле. Ты как настоящий каскадер перелетела через три байка. Как это произошло?

— Никита был за рулем. Шел сильный дождь, скользко. Перед нами ехали еще два мотоцикла. Первый байк затормозил, второй резко остановился, а мы — не успели... Врезались — и я перелетаю и падаю на перекресток. Сбилось дыхание, местный парень меня поднял, и все пришло в норму.

— Когда летела, какая мысль в голове промелькнула?

— Мозг отключился. Хорошо, что шлем надевала.

— Не винила потом Никиту?

— Нет. Этот момент нас только еще больше сблизил.

Дарья и Никита Нагорные. личные соцсети Дарьи Нагорной

Свадьба в Азове, дружба родителей

— Почему свадьбу играли в Азове?

— Сначала думали провести в Москве, но оказалось, что это дорого. А в Новочебоксарске я сразу сказала «нет», потому что там не было нормальных ресторанов. Азов же недалеко от Ростова, там нашли красивое заведение.

— Кто-то из гостей был из мира шоу-бизнеса?

— Нет, только близкие друзья. Всем свадьба понравилась — хотят, чтобы снова ее повторили. Может быть, на юбилей сыграем по-новому.

— Ваши родители как восприняли свадьбу? Как они общаются друг с другом?

— Отлично — даже больше, чем мы. Мама и папа по-прежнему живут в Новочебоксарске, не хотят переезжать ближе ко мне. Занимаются домом, куда переехали из квартиры.

— В народе много шуток есть про тещу, тестя, свекровь и свекра. Но у вас со всеми хорошие отношения?

— Да. Все хорошо общаются. Недавно ездила в Египет с мамой Никиты. Сблизились еще больше.

— Она не спрашивала, когда будет нянчить внуков?

— Очень много таких вопросов. Думаю, скоро даже случайный прохожий начнет спрашивать об этом.

— Раздражает?

— Честно — да. Это такое личное.

Дарья Нагорная. личные соцсети Дарьи Нагорной

Перелом, шуруп в ноге

— В 2017 году ты неудачно приземлилась на тренировке — осколочный перелом и большая пауза в карьере. Вернулась ты только в 2018-м...

— Был сложный период. Трудно восстановиться. Отдыхала где-то месяц, ходила на какие-то мероприятия. А словно всему училась заново.

— Какой элемент тогда выполняла?

— Самый простой: колесо на две ноги. Я прыгнула и подвернула ногу и... Когда осколочный перелом, то тебе все собирают и вставляют пластины. У меня еще и смещение произошло. Пришлось внедрять «железо». С такой ногой потом ездила на чемпионат мира.

— Я поражаюсь. Общалась с Денисом Аблязином — у него пластины в обеих ногах, но он прыгал с ними. Как гимнасты выступают в таком состоянии?

— Не знаю. Мне повезло, что я делала упор на брусья. Там только соскок в этом плане опасен, на тренировке долго его не применяла. А на соревнованиях выставляла одну ногу вперед.

Мне сразу после травмы говорили, что нога может оторваться. Поехала сразу же в больницу, сделала снимок и искала врача, который вылечит меня, но без операции, так как следующий чемпионат мира был уже не за горами.

— Как можно ходить с такой ногой и не принимать обезболивающие?

— Долго их не пила. А травмированное место заклеивала. В итоге врачи сказали, что нужно делать операцию. Легла под нож — подобрала такое время, чтобы восстановиться к чемпионату мира. Поехала на него в Штутгарт, был дискомфорт, чувствовала шуруп, вставленный в ногу, некоторая обувь не подходила. В общем, жуть...

Отношение к Байлз, одно первое место на четверых

— Как относишься к Симоне Байлз?

— Хорошо. Она молодец. Мощная, сильная.

— У нее было терапевтическое исключение: легально принимала антидепрессанты, которые запрещены. Связываешь ли ты это с тем, что американка снялась с соревнований на Олимпиаде в Токио?

— Все удивились. И когда она снялась с первого снаряда, то стало понятно, что у наших появился шанс на победу.

— Это честно, что россиянам не дают таких исключений?

— Нужно быть честным и чистым в спорте. Делать все своими силами.

— В 2015 году ты стала чемпионкой мира. И это уникальный случай: вы стояли на высшей ступени пьедестала вчетвером. Не было мысли, что нужно обязательно у всех выиграть на следующем ЧМ?

— Нет, золотая медаль есть золотая медаль. Мы вошли в историю — это классно. Все были счастливы. Тогда судьи решили сделать так.

— Не обсуждали это с девчонками, которые разделили с тобой первое место?

— Мы все удивленные сидели, никто ничего не понимал. Одна оценка, вторая — такая же, третья, четвертая. Невероятно!

— Ты осталась довольна тем своим выступлением?

— Да, ведь пришлось тяжело. Переходный возраст, поправилась...

— Ты стояла в шаге от поездки на Игры в Токио. Не жалеешь, что завершила карьеру почти перед ними?

— Нет. Все решил карантин. В тот период я поняла, что мне хорошо жить без гимнастики. Я со всеми советовалась.

— Что говорил Никита?

— Он давно считал, что мне пора заканчивать.

— Ты смотрела трансляции из Японии? О чем думала, когда наши девочки брали золото?

— Да, смотрела. Очень обрадовалась, ведь в команде было очень много новеньких, маленьких, но они большие молодцы, справились.

— Не приходила мысль, что тоже могла быть в составе?

— Было такое... Но я приняла решение.

Дарья и Никита Нагорные. личные соцсети Дарьи Нагорной

Шопинг, благотворительность

— Ты любишь шопинг?

— Обожаю!

— Какие самые любимые магазины?

— Мне кажется, раньше я в каждый хотела зайти. У меня нет любимых.

— Ты можешь целый день посвятить шопингу, потеряться в примерочных?

— Да. Очень люблю одежду. В какой-то тяжелый день могу пойти в ТЦ и разгрузиться — я так отдыхаю.

— Знаешь, что есть такая зависимость — шопоголизм?

— Да. Мне кажется, у меня такое есть. Не понимаю, плохо это или хорошо.

— Говорят, плохо, потому что бьет по семейному бюджету.

— Летела в самолете как-то, смотрела фильм про шопоголиков. Сразу себя представила.

— Что бы ты сказала, придя в общество помощи шопоголикам?

— Я Дарья Нагорная, и я не могу жить без магазинов. Но не трачу все деньги. Могу пройтись по магазинам, и если мне ничего не понравится, то уйду с пустыми руками. Но Никита совсем не такой. Он говорит: ты зашла в магазин, купи себе хоть что-нибудь, люди же старались, помогали.

— Большая у вас гардеробная?

— Да.

— Одна на двоих?

— Нет, разные. И мне кажется, что у Никиты сейчас больше вещей, потому что я от половины избавилась.

— Кому отдала?

— Родителям, друзьям.

— Благотворительным фондам каким-нибудь помогаешь?

— Был такой опыт. У нас в Новочебоксарске собрала огромные мешки своих игрушек, повезла их в детский дом, приехала, а мне говорят: нам не нужны, вдруг они у вас старые. Отвечаю: нет, все новые. Не помню, взяли они у меня их в итоге или нет, но осадок остался.

Дружба с Медведевой и Загитовой, конкуренция с художественной гимнастикой

— Знаю о твоей дружбе с фигуристками Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой. Расскажи, как с ними познакомилась.

— Это все благодаря клубу, за который мы выступаем, — «Самбо-70». У нас просто разные подразделения. Перед Олимпиадой в Рио состоялось одно мероприятие — там и встретились. Начали общаться, потом видеться, гулять.

— А вы все в одной компании?

— Я чаще с Женей общаюсь. С Алиной — больше на мероприятиях.

— Какие темы обсуждаете?

— Разные: и жизненные, и спортивные.

— Ну раз ты с Женей больше общаешься, то расскажи, как она отреагировала на второе место на Олимпиаде-2018 — все-таки это очень тяжелое испытание.

— Конечно. Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Но в какой-то мере сделало ее сильнее, потому что не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.

— Как ты считаешь, фигурное катание — не слишком скандальный вид спорта? Я думала, что футбольные фанаты самые агрессивные, но потом почитала, что пишут друг другу поклонники разных фигуристок...

— Да, у них такое почти всегда было. Они очень преданные. Мне кажется, это здорово, что так развит вид спорта. Наверное, поэтому этот вид так популярен. Например, у нас в спортивной гимнастике никаких скандалов нет, но она и не в топе.

— Что бы ты выбрала: чтобы спортивная гимнастика была скандальной и в топе или нескандальной и не в топе?

— Конечно, я бы выбрала нескандальную и не в топе, но хочется, чтобы наш вид спорта стал популярным.

— То есть болельщики могут друг другу хоть глотки грызть?

— Не знаю, это им решать. Но хочется, чтобы гимнастику больше популяризировали. Потому что даже обидно. Помню, мы даже на YouTube-канале Никиты делали опрос, ходили по парку Горького и спрашивали: что такое спортивная гимнастика? И нам никто ничего не мог ответить, в лучшем случае: «А, это с ленточками».

— То есть хочется обогнать художественную гимнастику по популярности?

— Просто смотришь на другие виды спорта и видишь: у них и реклама, и контракты. А у нас этого нет, хотя столько же тренируешься, трудишься.

Кристина Асмус. Фото Global Look Press

Съемки в кино, знакомство с Асмус

— У тебя есть опыт съемки в кино — выступала в качестве дублера Кристины Асмус в фильме «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Расскажи, как это было.

— Это тоже маленькая мечта. Когда мне предложили, сразу согласилась. Мне это очень интересно.

— Сколько тебе лет тогда было?

— 19-20.

— То есть ты уже входила в сборную России. А как удавалось совмещать тренировки и старты со съемками?

— Мне кажется, тогда было междусборье. Ну и снималась где-то всего три дня.

— То есть это недолгий процесс?

— Да — потому что я дублер. Но я знаю, где играю, а люди не видят. Мне все время говорили: не хочешь в актрисы? Но мне кажется, это очень сложно.

— И что отвечала-то?

— Я бы хотела попробовать.

— Не попробуешь, не узнаешь.

— Я даже ходила на одни пробы, но тогда вообще была неопытная.

— Ты пыталась поступить в театральный вуз?

— Нет, просто появилась возможность принять участие в сьемках.

— А с Асмус удалось познакомиться?

— Да, но не очень близко. Я с ее сестрой хорошо общаюсь.

— Как оценила фильм Светлана Хоркина? Вы же ее изображали в фильме.

— Ей понравилось.

— Ты с ней хорошо общаешься?

— Да. Правда, редко видимся. Сейчас на ее шоу выступали. Мне понравилось.

Клип с Криштиану Роналду, клюшка Овечкина

— В футболе ты, как и Никита, болеешь за «Ростов»?

— У меня нет такого. Вот за Криштиану переживаю, он мне нравится как игрок. Но в принципе не фанатею от футбола.

— Роналду нравится больше как футболист или внешне?

— И то и другое. Я знаю его историю, Никита мне рассказывал про него: он очень профессионально ко всему подходит, у него интересная биография.

— У вас на стене висит футболка Криштиану с автографом. Откуда она?

— Никите подарил наш друг — Леша Столяров. Муж в принципе хочет собирать спортивную атрибутику — в планах, например, клюшка Овечкина.

— Насколько я знаю, ты снималась в ролике к чемпионату мира по футболу в России. И вас там совместили с Роналду. Что ты там делала?

— Упражнение на бревне. Нас вставляли отрывками, поочередно. Было очень приятно сниматься. Счастлива, что меня позвали.

— Ты бы хотела с ним увидеться?

— Конечно.

Дарья Нагорная. личные соцсети Дарьи Нагорной

«Порше» от Никиты, «олимпийские» машины

— Почему из автомобилей выбрала именно «порше»?

— У меня до этого уже была машина такой марки. Я думала, какую следующую взять, но так ни к чему и не пришла. В итоге снова остановилась на «порше». Очень удобный и комфортный для меня вариант.

— Никита рассказывал, что сделал тебе сюрприз. Ты действительно не знала, что супруг подарит тебе такую машину?

— Нет. Он настаивал, чтобы я продала старую, чтобы сменить на новую.

— Сам Никита на чем сейчас ездит?

— На «олимпийском» BMW X5.

— У тебя никогда не возникала идея ему машину подарить?

— С ним немного сложнее. У него сейчас одна нравится, завтра — другая. Возможно, когда-то это произойдет, но пока — нет.

— Ты серебряный призер Олимпиады. Тебе дарили BMW X4. Что стало с ней?

— Я два года на ней проездила. И потом поменяла на «порше».

— А чем не устраивала «олимпийская»?

— Надоел белый цвет, очень быстро пачкалась.

— Когда ты завоевывала серебро на Олимпиаде, тебе только-только исполнилось 18 лет. Уже были права?

— Мне кажется, что получила их уже после Олимпиады.

— Многие олимпийцы сразу после Игр продают свои машины. Ты как к этому относишься?

— Спокойно. Это кому как. Если нравится другая машина, то почему бы и нет? Кто-то просто считает, что это подаренное авто и его нужно хранить и беречь. Но ведь все равно рано или поздно придется менять.

Дарья Нагорная. личные соцсети Дарьи Нагорной

Заработок, отношение к силиконовой груди

— Сколько вы зарабатываете в месяц вместе?

— Не скажу — потому что всегда по-разному.

— А сколько ты одна?

— Тоже всегда по-разному.

— Больше 100 тысяч рублей?

— Да.

— Сколько ты максимум тратила за один свой шопинг?

— Где-то 100 тысяч как раз. Но такое редко бывает.

— Какая твоя часть тела тебе больше всего не нравится?

— Ноги. Хочется их подтянуть, похудеть.

— Многое девчонки после спорта хотят себе вставить силиконовую грудь, потому что мышцы все съедают. А ты?

— Нет, не хочется. Я и так хожу на массаж, на LPG.