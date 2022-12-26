Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных

Ее в преддверии новогодних праздников провела для фотокорреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой сама хозяйка.

Дарья Нагорная: «Этот Новый год встречаем всей семьей в нашем новом доме. Было непросто закончить стройку, потому что сроки сдачи постоянно затягивались. Но все-таки он достроен, и мы переехали!»

Дарья Нагорная: «Наша коллекция кроссовок. Это не только удобно, но и красиво!»

Дарья Нагорная: «Для тренировок теперь есть отдельное пространство, где можно разместить не только все необходимое для занятий, но и развесить мотивирующие подарки от лучших спортсменов мира. Майка Роналду, клюшка Овечкина, перчатки Хабиба — будем продолжать пополнять нашу коллекцию!»

Дарья Нагорная: «На днях у нас с Никитой была годовщина свадьбы. Муж подарил розы, которые выше меня! Настолько огромной вазы в доме не нашлось, но не зря у нас есть такая ванная».

Дарья Нагорная: «Для всех медалей и наград у нас есть отдельный стеллаж, где уже почти не осталось свободного места. Никита постоянно пополняет коллекцию — даже несмотря на то, что в международных соревнованиях Россия сейчас не участвует».

Дарья Нагорная: «На подоконнике мы разместили отряд медвежат».

Дарья Нагорная: «Кухня черного цвета — это вовсе не мрачно! Выглядит стильно и радует минимализмом».

Дарья Нагорная: «Когда были на карантине, подарила Никите синтезатор. Он увлекся и даже разучил несколько композиций. Сейчас инструмент используется реже, но муж планирует возобновить это дело, когда появится чуть больше времени».

Дарья Нагорная: «В кабинете можно не только работать, но и расслабиться в удобных креслах. На стенах — коллекция формы с наших знаковых соревнований».

Дарья Нагорная: «Но главное украшение дома — наш пес Рокки. Всегда жизнерадостный и дружелюбный, он создает настоящую атмосферу уюта».

Дарья Нагорная: «В гостиной есть второй свет, он дает больше освещенности и пространства. Наше любимое место в доме»

Дарья Нагорная: «Внешне наш дом выделяется из остальных. Ассиметричный дизайн, деревянные вставки и приглушенные цвета — получилось не совсем так, как мы задумывали изначально, но тоже очень красиво!»