Звезду российского спорта заблокировали на YouTube. Там он много лет продвигал гимнастику

Канал олимпийского чемпиона Никиты Нагорного пострадал из-за санкций.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный — личность разносторонняя. Он успевает не только заниматься спортом, но и активно его пропагандировать на разных платформах, а также пробует свои силы в бизнесе и общественной деятельности. В том числе Никита много лет развивал свой канал на YouТube, который благодаря интересному контенту довольно быстро обрел заметную популярность, сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Однако теперь вся эта работа внезапно завершилась по инициативе YouТube, который заблокировал канал Нагорного. Судя по всему, причиной стали санкции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Американцы вслед за канадцами

«Сегодня не стало моего канала на «Ютубе»! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента... Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом! Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день! «Обмен Спортом», «Вам слабо?!» — проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня», — эмоционального попрощался Нагорный со своим детищем в четверг вечером в соцсетях.

Отметим, что он оказался отнюдь не одинок. Стало известно, что после введенных ЕС в рамках 14-го пакета персональных санкций против российских артистов, музыкантов и общественных деятелей YouTube заблокировал каналы певцов Шамана, Олега Газманова, Полины Гагариной, Юлии Чичериной и Григория Лепса, а также журналиста и ведущего Вячеслава Манучарова. Весьма вероятно, там отреагировали на призыв Комиссии по радио и телевещанию Литвы (ЛТРК) удалить аккаунты лиц, попавших под санкции Евросоюза.

Правда, Нагорный в санкционный список ЕС не попал, зато в других списках он значится. Так, первой санкции против гимнаста ввела Канада — решение вступило в силу еще 20 сентября 2003-го. А 12 июня 2024 года Никиту внесли и в санкционный список США. На следующий день на Играх БРИКС в Казани, где он, кстати, несмотря на травму руки, завоевал золотую медаль в опорном прыжке, Никита заявил, что эта новость никак на нем не сказалась. «Я слышал не раз нечто подобное. Как я пережил первые два-три месяца информационных атак в 2022 году, то думаю, что ничего уже не сравнится с тем, что было тогда. Просто я об этом раньше никогда не говорил», — цитировал гимнаста ТАСС.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Показывал жизнь гимнастов изнутри

Однако, безусловно, блокировка на YouТube стала для 27-летнего спортсмена, уже размышляющего о скором завершении карьеры, неприятной и болезненной. Ведь свой канал Никита действительно начал развивать еще до Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вкладывая в него много сил. Сначала канал назывался «Никушкин Дэй» и был сосредоточен на том, чтобы показать жизнь спортсмена изнутри. «В первых выпусках на YouTube я рассказывал про чемпионат Европы, про подготовку к Олимпиаде, третий ролик набрал 10 тысяч просмотров — и я понял, что людям интересно», — вспоминал Нагорный.

Он популяризировал гимнастику, в игровой и доступной форме объяснял правила своего вида спорта, что называется, продвигая его в массы. Позднее канал был переформатирован и назван «Никита Нагорный», на котором звездный гимнаст рассказывал в формате влога о своей жизни, помимо спорта добавляя, в частности, рассказы из путешествий и даже советы по ремонту и выбору автомобилей. В общем, показывал гимнастов и гимнастику, по его словам, со всех сторон. Но персональные санкции помешали дальнейшему развитию канала.

Напомним, что Нагорный — не только олимпийский чемпион Токио в командном турнире, обладатель серебряной и двух бронзовых медалей Игр, трехкратный чемпион мира (в том числе в многоборье) и восьмикратный чемпион Европы. Он также является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и не скрывает своего патриотизма, за что, скорее всего, и попал под санкции. При этом по поводу участия в Олимпийских играх он всегда выражал достаточно взвешенную позицию и говорил, что ни в коем случае не осуждает ребят, кто решится на поездку на Олимпийские игры в нейтральном статусе.