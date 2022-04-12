«До сих пор непривычно ощущать себя в таком статусе». Гимнастка Листунова рассказала об осознании успеха на Олимпиаде

Российская гимнастика Виктория Листунова в интервью «СЭ» рассказала о том, как ее жизнь изменилась после победы на Олимпиаде-2020 в Токио. Листунова стала первой вместе с командой Олимпийского комитета России в групповых соревнованиях.

«Стали замечать, конечно. Здесь на соревнованиях, на улице. Мне очень приятно, когда все узнают. Маленькие детишки подходят, спрашивают автограф. В то же время бывает неловко. Правда, сложно ощущать себя олимпийской чемпионкой в столь юном возрасте. Может быть, я позже только до конца все это осознаю. Сейчас знаю для себя точно, что нужно не стоять на достигнутом. Поэтому я стараюсь на это не обращать сильного внимания. Мне до сих пор на самом деле непривычно себя ощущать в таком статусе, с таким титулом. До конца я еще не осознала это, все-таки по возрасту я еще юная спортсменка... Поэтому нет, мои прежние победы на текущий настрой никак не влияют», — сказала Листунова.

Отметим, что недавно Виктория выступила на чемпионате России. По итогам этого турнира Листунова завоевала три золотые медали и одну серебряную.