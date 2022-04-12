«Главная конкурентка — я сама для себя». Гимнастка Листунова рассказала о соперничестве в российской сборной

Российская гимнастика Виктория Листунова в интервью «СЭ» прокомментировала уровень конкуренции на прошедшем недавно в Казани чемпионате России.

«Я всегда себе говорю, что главная конкурентка — я сама для себя. Пусть это и звучит уже немного банально, но мне и правда всегда надо пробовать новые комбинации, пробовать выполнить их идеально. Чтобы мне ничего не мешало, не было ошибок никаких. Конкуренция, в принципе, неплохая внутри страны. Здесь на ЧР были Владислава Уразова, Мария Минаева, остальные сильные девчонки. У нас очень хорошая команда, и сильно развивается спорт. Вообще, за тем, как выступают конкурентки, не слежу.

Стараюсь особого внимания этому не придавать, даже если посмотрю. Мне не проблемно, я могу посмотреть на выступления других девушек, но стараюсь концентрироваться на себе и своих собственных выступлениях. Думать об этом. Мотивацию стараюсь находить не то чтобы в том, кто вокруг меня, кто со мной соперничает. Думаю, скорее о том, что вот будет награждение, медали... Что есть цель и ее надо выполнить. Упор на свои задачи. Стараюсь усерднее работать, тренироваться, секрет успеха здесь прост", — сказала Листунова.

Отметим, что по итогам турнира Виктория завоевала три золотые медали и одну серебряную.