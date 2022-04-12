В Казани завершился первый этап чемпионата России по спортивной гимнастике. На этот раз турнир разделили на мужской и женский, и среди девушек лучше всех выступила Виктория Листунова. У 16-летней спортсменки три личные золотые медали и командное серебро. При этом главным достижением в жизни для нее остается олимпийское золото.

В прошлом году в Токио Листунова вместе с другими нашими гимнастками впервые за много лет выиграла в команде золотую медаль Игр. Тогда Виктория была талантливым, но молодым членом сборной и тянулась к лидерам. Сейчас и по результатам, и по отношению тренерского штаба на Листунову ставят как на первого номера сборной страны. Готова ли к новому статусу гимнастка и как она оценивает свое спортивное будущее в это непростое время?

Стыдно — выходит олимпийская чемпионка и так неудачно выступает

— Завершается чемпионат России. Какие общие впечатления остались от соревнований?

— Очень хорошие. Рада, что меня так тепло встретил город Казань. Я впервые в Татарстане, и мне здесь очень интересно.

— Удалось погулять?

— Совсем немного в последний день. До этого плотный график был, не успевала.

— На мужской турнир не остаешься?

— Нет, пора домой уже. Хотя я бы с удовольствием посмотрела, будь у меня возможность. Интересные будут соревнования.

— Своим выступлением в целом довольна?

— Если говорить собственно о спорте и результатах, то без ошибок, конечно же, не обошлось. Надеялась, что все гораздо лучше пройдет. Сейчас уже что случилось — то случилось, ничего не изменишь. Буду анализировать и работать так, чтобы их было меньше. Желательно чтобы их вообще не было больше. Я практически не выступала с Олимпийских игр, разве что на последнем этапе Кубка мира в Дохе. Правда, не по многоборью, а по отдельным видам, там был такой регламент.

Виктория Листунова на чемпионате России. ФСГР

— Как оценишь свою спортивную форму на сегодняшний день?

— Точно не лучшая. Не прям идеально, но достаточно хорошая. Постепенно прибавляю. Не хватает выносливости, общей подготовки, это ощущаю. Непривычно выступать четыре дня подряд, в первый день были командные соревнования, потом день перерыва, о'кей, а дальше три дня подряд соревнования. Это достаточно тяжело было. Очень плотный график, к такому пока еще не привыкла. К тому же я выступала и в многоборье, и на всех снарядах и везде старалась работать по максимуму, рассчитывала на результат. Это было тяжело и непривычно. Но в целом все в порядке, нормально.

— Возможно, тогда стоило сконцентрироваться на отдельных дисциплинах, не перегружать себя?

— Нет, я хотела пройти по всей программе чемпионата, проверить себя. Это была как раз одна из целей.

— Чего не хватило? Что считаешь главной ошибкой или неудачей чемпионата?

— Самый коварный снаряд для меня — это бревно. Я единственная среди всех финалисток совершила сразу две ошибки на этом снаряде. Стыдно, конечно, все-таки я олимпийская чемпионка и потом вот так выхожу и неудачно выступаю. Надеюсь, что больше ничего такого не произойдет. В каком-то плане ошибки, конечно, связаны с усталостью, но, с другой стороны, они связаны также и с тем, что я очень сильно хотела выиграть. Чуть-чуть перегорела, так как сильно хотелось все хорошо сделать на высоком уровне, и чрезмерное желание мне помешало. Я поняла, что надо делать не лучше, а так, как делала на тренировке.

Выходить в таком состоянии на международный старт — это будет полный позор

— Получается, статус олимпийской чемпионки на тебя все-таки давил?

— Нет, нисколько. Я стараюсь на это не обращать сильного внимания. Мне до сих пор на самом деле непривычно себя ощущать в таком статусе, с таким титулом. До конца я еще не осознала это, все-таки по возрасту я еще юная спортсменка... Поэтому нет, мои прежние победы на текущий настрой никак не влияют.

— Когда общалась с девушками из других регионов, они к тебе по-особенному относились? Допустим, советов спрашивали или просили сфотографироваться.

— У нас большинство девочек со спортивной базы, мы на сборах видимся с ними почти каждый день. Даже темы для разговоров у нас в общем-то не меняются. А каких-то новых лиц я здесь практически и не видела. Все свои.

— А в целом твоя жизнь после золота Токио изменилась? В какую сторону?

— Стали замечать, конечно. Здесь на соревнованиях, на улице. Мне очень приятно, когда все узнают. Маленькие детишки подходят, спрашивают автографы. В то же время бывает неловко. Правда, сложно ощущать себя олимпийской чемпионкой в столь юном возрасте. Может быть, я позже только до конца все это осознаю. Сейчас знаю для себя точно, что нужно не стоять на достигнутом.

— Тренер Родионенко сказала, что этот чемпионат выявил все ошибки в подготовке и заставил задуматься. Ты согласна с ее оценкой?

— Конечно, нужно еще много работать. Вообще всегда надо работать, чтобы форму поддерживать. Стараться готовить ее к идеальному состоянию. А с таким выступлением, что мы показали здесь, в Казани, в частности, я про себя говорю... Скажу честно, на международную арену с таким уровнем выходить будет нельзя. Это будет полный позор. Надо выдавать свой максимум.

— Такое состояние связано с тем, что вы давно не выступали? По сути, первый серьезный старт после Олимпиады в Токио.

— Сказать, что сильно не хватало соревновательного опыта, не могу, все-таки чемпионат России — это как раз те соревнования, где можно пробовать новые элементы связки. Многоборье — это уже совсем другая история. Нужны выносливость, качество выполнения всех элементов. Это все отдельно отрабатывается. В чем причина неудачи — трудно сказать. Если честно, даже не могу объяснить. Для самой себя объяснения пока не нашла, не понимаю, что происходит. Рада, что в принципе выступаю, худо-бедно восстановилась, набираю форму.

Не так просто было тренироваться перед чемпионатом, все-таки на Олимпиаде я получила неприятную травму. И сейчас удалось восстановиться, вспомнить элементы, вернуть их. Где-то даже, наоборот, увеличить сложность программы, больше элементов добавить. С другой стороны, оправданий таким провалам нет и быть не может. Травма не травма, надо выходить и спокойно делать свою работу на должном уровне. В любом состоянии.

Виктория Листунова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выступать перед международными судьями — совсем другое дело, у них свой взгляд

— Международные соревнования, будем надеяться, еще впереди. А как ты оценишь уровень конкуренции внутри России? В частности, на этом чемпионате страны.

— Я всегда себе говорю, что главная конкурентка — я сама для себя. Пусть это и звучит уже немного банально, но мне и правда всегда надо пробовать новые комбинации, пробовать выполнить их идеально. Чтобы мне ничего не мешало, не было ошибок никаких. Конкуренция в принципе неплохая внутри страны. Здесь на ЧР были Владислава Уразова, Мария Минаева, остальные сильные девчонки. У нас очень хорошая команда, и сильно развивается спорт.

— Но в целом, получается, это не в твоем характере — смотреть, как выступают и готовятся конкурентки?

— Стараюсь особого внимания этому не придавать, даже если посмотрю. Мне не проблемно, я могу посмотреть на выступления других девушек, но стараюсь концентрироваться на себе и своих собственных выступлениях. Думать об этом.

— Когда проще найти мотивацию — когда вокруг тебя самые сильные либо когда ты выделяешься среди соперниц? Наверное, не будешь спорить, что на этом ЧР ты была главной звездой.

— Мотивацию стараюсь находить не то чтобы в том, кто вокруг меня, кто со мной соперничает. Думаю скорее о том, что вот будет награждение, медали... Что есть цель и ее надо выполнить. Упор на свои задачи. Стараюсь усерднее работать, тренироваться, секрет успеха здесь прост.

— Что дальше по планам, уже есть понимание?

— Международный кубок губернатора в Калуге, пока только про него знаю. Дальше — посмотрим.

Виктория Листунова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Известны какие-то подробности об этих соревнованиях? Говорят, могут сильные сборные приехать.

— Слышала про Китай, Израиль. Планируют восемь команд. Мне кажется, будет очень интересно, я рада что приняли решение проводить эти соревнования, организовали их, пригласили иностранные сильные команды. Просто со своими выступать — это одна история. А когда приезжают уже другие страны и они смотрят на тебя с другой точки зрения, а ты на них — это все совсем по-другому. Идет обмен опытом, и все растут.

Интересно еще, будут ли международные судьи. Мне бы очень хотелось видеть иностранных судей. Когда наши судьи сидят на соревнованиях — это тоже одна история, мы все друг друга знаем уже много лет. А когда приезжают судьи международной категории из иностранных государств, то появляется возможность иначе посмотреть на свой уровень, получить оценку навыков. У всех своя точка зрения. Они по-другому оценивают, смотрят на нас, подмечают ошибки и недочеты. Это полезно и важно. Так что я с удовольствием буду там выступать, жду с нетерпением.

— Какие судьи жестче — российские или иностранные?

— Всегда по-разному. Как повезет. Хотя на международных, наверное, все-таки пожестче, внимательнее к небольшим деталям и помаркам.

— Уже улеглись первые эмоции после отстранения от международных стартов?

— Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении, было обидно. Многие говорят, что спорт вне политики, мы часто это слышим, но потом происходит такая ситуация... Приведу в пример тот же этап Кубка мира в Дохе. Мы выходим на финалы, и вдруг нам объявляют, что мы можем не выступить. Как готовиться — непонятно. Идешь на старт с такими мыслями грустными, сразу настроение падает. Мое дело — готовиться к стартам, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до больших международных стартов, а это значит, что уже сейчас надо показывать результат.

Виктория Листунова

Родилась 12 мая 2005 года в Москве.

Олимпийская чемпионка (2020) в команде.

Абсолютная чемпионка Европы (2021).

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров (2019).

Пятикратная чемпионка Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Многократная чемпионка и призер чемпионатов и первенства России.