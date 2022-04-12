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Сегодня, 08:30

«Стыдно — олимпийская чемпионка и так неудачно выступаю». Листунова рассказала о личных итогах ЧР

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российская гимнастика Виктория Листунова в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Казани.

«Самый коварный снаряд для меня — это бревно. Я единственная среди всех финалисток совершила сразу две ошибки на этом снаряде. Стыдно, конечно, все-таки я олимпийская чемпионка и потом вот так выхожу и неудачно выступаю. Надеюсь, что больше ничего такого не произойдет. В каком-то плане ошибки, конечно, связаны с усталостью, но, с другой стороны, они связаны также и с тем, что я очень сильно хотела выиграть. Чуть-чуть перегорела, так как сильно хотелось все хорошо сделать на высоком уровне, и чрезмерное желание мне помешало. Я поняла, что надо делать не лучше, а так, как делала на тренировке», — сказала Листунова.

Отметим, что по итогам турнира Виктория завоевала три золотые медали и одну серебряную.

Виктория Листунова. «До конца еще не осознала себя олимпийской чемпионкой». Лучшая гимнастка чемпионата России — о планах на будущее

Виктория Листунова
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