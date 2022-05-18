Журова считает, что гимнаст Куляк не заслуживает дисквалификации

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что российского гимнаста Ивана Куляка могли оштрафовать за нарушение регламента по поводу формы.

5 марта 20-летний россиянин стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он вышел на награждение с буквой Z на форме.

«Наверняка в документах юридически есть, что нужно сделать замечание, поставить на вид, но в регламенте вряд ли прописана дисквалификация, — приводит слова Журовой ТАСС. — Они могут сказать, что это аморальное поведение, но Иван не вел себя аморально, он просто вышел с буковкой. Правда, есть регламент к форме, которая согласовывается заранее вплоть до нашивок. Перед началом сезона любая спортивная федерация согласовывает внешний вид формы, поэтому это может быть нарушением».

По мнению депутата, гимнаст не заслуживает дисквалификации.

«Это просто нарушение, но, чтобы за это дисквалифицировать — это просто за гранью. Сначала это кажется беспрецедентно и нереально, человек даже не высказал ничего. Надо смотреть регламент, несомненно, есть определенные ограничения на церемонию награждения. Потому что предпосылки были, но дисквалификации не было, там были штрафы, замечания, но чтобы спортсмена отстранили и дисквалифицировали, такого не было еще никогда», — сказала она.

Сегодня, 18 мая, дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала Куляка на год. Также он был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в паралелльных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.